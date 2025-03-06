　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國留學生恐迷姦60名女性　拍下1660小時影片

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲性侵害。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉國吏／綜合報導　

一名在倫敦大學學院（UCL）就讀機械工程博士班的28歲中國留學生鄒振浩，被控在2019至2024年間對10名女性犯下11起強暴案，犯罪地點橫跨英國和中國。倫敦刑事法庭今天判他有罪，並將於6月宣布刑期。警方指出，實際受害者可能多達60人。

根據法庭資料，鄒振浩通常在社交場合或透過約會網站、社群媒體結識潛在受害者，邀請她們到住所後下藥，再對失去抵抗能力的女性施暴。警方在他住處及電子裝置中查獲超過6.5兆位元組的資料，包括1660小時含華語對話的影片及逾900萬則社群媒體訊息，從中可辨識出50名女性。

倫敦都會區警察局指揮官邵斯伍思形容鄒振浩是近期最嚴重的罪犯之一，可能是英國歷來最重度性犯罪者。鄒振浩原面臨35項指控，現被判確定犯下11起強暴、1起非法拘禁及其他罪行，共計28起罪行。

警方表示，所有被害人都是華裔，呼籲中方檢調單位積極合作。部分受害者可能未意識到自己曾遭強暴，因為鄒振浩下藥後會讓她們感受到一陣陣狂喜，增加定罪難度。

鄒振浩曾誇稱每月能得手5名性伴侶，檢察官形容他是「披著羊皮的狼」、「每位女性的惡夢」。法庭資料顯示，鄒振浩財務狀況優渥，住處內有設計師品牌衣物、珠寶、名錶及毒品。

警方希望更多受害者出面作證，並釋出鄒振浩蒐藏的「戰利品」照片，包括被害人口紅、耳環等，希望喚起記憶。此外，警方印製中、英文圖文資料，擬發送至倫敦各大學及海外華人社群，期待早日確定鄒振浩的其他罪行。

英國媒體報導，部分受害女性英語能力欠佳，曾有被害人打999求助電話，但因口譯人員未能及時準確轉譯，溝通效率不佳。法官在庭上特別提到，「很高興在法院終於有一位比較好的口譯人員協助妳」。邵斯伍思表示，警方將努力確保華語及外語口譯人員的品質。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
陳致遠「改當工地工人」畫面曝光！　經紀人鬆口內幕
王大陸父先知？　曾勸「生活要檢點」：狠勁在美國軍校學的
台北101遭雷擊！　震撼畫面登外媒
冰箱門又打開！　新一波強冷空氣時間曝
「全台溼答答」2縣市大雨特報　下波變天時間曝
台灣雙星閃耀！李灝宇農場第8、鄭宗哲第17　最快今年上大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爆料iPhone 17 Air新機「厚度僅0.54cm」挑戰最薄！　相機恐大降級

女性壽命高於男性原因不只是基因　科學家揭密壽命差距的4大關鍵

馬克宏：俄烏和平協議簽署後　歐洲軍隊擬進駐烏克蘭

中國留學生恐迷姦60名女性　拍下1660小時影片

白宮：美國對加墨汽車關稅延遲一個月實施

美媒：川普擬扶持美國造船業並削弱中國

美「加墨關稅」豁免1個月！美股收紅近500點　台積電ADR漲2.63％

白宮國安顧問：「達成2條件」川普將考慮恢復軍援烏克蘭

川普又敗訴！凍結20億美元援外資金遭控違法　最高法院駁回請求

白宮國安顧問、CIA局長證實　美國已中止跟烏克蘭共享情報

Uber司機遭嗆畫面曝光！王大陸怒比中指離開

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

車位被重機停滿！轎車硬插並排　騎士提醒反被嗆：擋到你了嗎？

張震、張翰送別母親…三鞠躬致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

劉亮佐.趙小僑全家合體！愛女萌翻全場　劉子銓寵妹「仗著可愛的臉做壞事XD」

台積電赴美擴產！對台灣是危機還是轉機？　曲博點出關鍵

川普演說「世界最強台積電」將在美打造地表最強晶片

妹妹點《冰雪奇緣》街頭藝人美聲獻唱展超強歌喉

王大陸涉「教唆傷害」500萬元交保　閉口不談案情...雙手合十尬笑離開

爆料iPhone 17 Air新機「厚度僅0.54cm」挑戰最薄！　相機恐大降級

女性壽命高於男性原因不只是基因　科學家揭密壽命差距的4大關鍵

馬克宏：俄烏和平協議簽署後　歐洲軍隊擬進駐烏克蘭

中國留學生恐迷姦60名女性　拍下1660小時影片

白宮：美國對加墨汽車關稅延遲一個月實施

美媒：川普擬扶持美國造船業並削弱中國

美「加墨關稅」豁免1個月！美股收紅近500點　台積電ADR漲2.63％

白宮國安顧問：「達成2條件」川普將考慮恢復軍援烏克蘭

川普又敗訴！凍結20億美元援外資金遭控違法　最高法院駁回請求

白宮國安顧問、CIA局長證實　美國已中止跟烏克蘭共享情報

李灝宇熱身賽再敲長打！老虎未來三壘解　外媒看好迅速上大聯盟

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

爆料iPhone 17 Air新機「厚度僅0.54cm」挑戰最薄！　相機恐大降級

Jacob Collier宣佈來台開唱　合唱Coldplay主唱神感動百萬人

台南規模5.2地震　專家：釋放0.03顆原子彈能量

1位車手斷送「王大陸星途」　手機勾出3案！Uber司機得以伸張

女性壽命高於男性原因不只是基因　科學家揭密壽命差距的4大關鍵

大谷翔平「打擊之呼吸」！鬼滅之刃X MLB超狂聯名讓粉絲暴動了

陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

上班族坐整天！　醫：坐4小時「大腦可能老化4年」

【請原地出道謝謝】在KTV跟朋友一起合音《愛愛愛》超好聽！

國際熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

OnlyFans女星炫富被搶　逼交6億加密貨幣

「全裸軟禁」同居男害慘死！日惡女殘暴行徑曝

美「加墨關稅」豁免1個月　美股收紅近500點

白宮：達成2條件，川普將考慮恢復軍援烏

觀眾賞酒加「大量壯陽藥」！他喝下秒倒地

中國留學生恐迷姦60名女性　拍下1660小時影片

凍結20億美元援外資金　最高法院裁決川普政府敗訴

烏克蘭悲劇的根源：執念無悔！

「小行星撞地球」　NASA正式解除警報

美國中止跟烏克蘭共享情報

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

馬克宏：俄烏和平協議簽署後　歐洲軍隊擬進駐烏克蘭

川普關稅來了「這商品」恐率先飆漲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝

日料店1男陳屍廁所　死者竟是餐廳老闆

即／台中「第五市場」深夜惡火！消防急灌救

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

前妻變炮友！網笑：二手傢俱翻新很少見

雨神再臨！　下波「全台溼3天」時間曝

飯後「做1事」能控糖！　醫認證：根本且有效

「全台溼答答」2縣市大雨特報　下波變天時間曝

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

三月份「超強運四生肖」　

即／高雄嚴重車禍！轎車衝撞整排機車傷亡不明

快訊／21:27台南楠西區規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

獨／越南女入境1hr被撞重傷　仲介男慘死

140萬張家樂福卡掰了！　玉山銀公告8／30合作終止

更多

最夯影音

更多

Uber司機遭嗆畫面曝光！王大陸怒比中指離開

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

車位被重機停滿！轎車硬插並排　騎士提醒反被嗆：擋到你了嗎？

張震、張翰送別母親…三鞠躬致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面