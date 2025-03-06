中國留學生恐迷姦60名女性　拍下1660小時影片

▲性侵害。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉國吏／綜合報導

一名在倫敦大學學院（UCL）就讀機械工程博士班的28歲中國留學生鄒振浩，被控在2019至2024年間對10名女性犯下11起強暴案，犯罪地點橫跨英國和中國。倫敦刑事法庭今天判他有罪，並將於6月宣布刑期。警方指出，實際受害者可能多達60人。

根據法庭資料，鄒振浩通常在社交場合或透過約會網站、社群媒體結識潛在受害者，邀請她們到住所後下藥，再對失去抵抗能力的女性施暴。警方在他住處及電子裝置中查獲超過6.5兆位元組的資料，包括1660小時含華語對話的影片及逾900萬則社群媒體訊息，從中可辨識出50名女性。

倫敦都會區警察局指揮官邵斯伍思形容鄒振浩是近期最嚴重的罪犯之一，可能是英國歷來最重度性犯罪者。鄒振浩原面臨35項指控，現被判確定犯下11起強暴、1起非法拘禁及其他罪行，共計28起罪行。

警方表示，所有被害人都是華裔，呼籲中方檢調單位積極合作。部分受害者可能未意識到自己曾遭強暴，因為鄒振浩下藥後會讓她們感受到一陣陣狂喜，增加定罪難度。

鄒振浩曾誇稱每月能得手5名性伴侶，檢察官形容他是「披著羊皮的狼」、「每位女性的惡夢」。法庭資料顯示，鄒振浩財務狀況優渥，住處內有設計師品牌衣物、珠寶、名錶及毒品。

警方希望更多受害者出面作證，並釋出鄒振浩蒐藏的「戰利品」照片，包括被害人口紅、耳環等，希望喚起記憶。此外，警方印製中、英文圖文資料，擬發送至倫敦各大學及海外華人社群，期待早日確定鄒振浩的其他罪行。

英國媒體報導，部分受害女性英語能力欠佳，曾有被害人打999求助電話，但因口譯人員未能及時準確轉譯，溝通效率不佳。法官在庭上特別提到，「很高興在法院終於有一位比較好的口譯人員協助妳」。邵斯伍思表示，警方將努力確保華語及外語口譯人員的品質。