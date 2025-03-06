「全台溼答答」2縣市大雨特報　下波變天時間曝

▲今天、周五全台降雨機率高。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

全台再下2天，基隆市、新北市「大雨特報」！中央氣象署預報員林定宜表示，周六起水氣略減；下周四、下周五鋒面通過，加上東北季風增強。

氣象署今晨發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

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▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天華南雲雨區東移，加上大陸冷氣團影響，中部以北、花東比較容易有降雨；白天北部及東北部高溫約15至17度，中部約20度，花東及南部21至24度，中部以北低溫13、14度，南部、花東16至18度。

林定宜說，預估這波冷氣團在今晚、周五清晨最冷，台北市低溫13度，沿海空曠地區有機會再低一點；周五華南雲雨區東移，各地降雨機率偏高，主要在中部以北、花東，其他地區也有局部短暫雨。

林定宜表示，周六到周日清晨水氣略減，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨；周日白天起冷氣團減弱，基隆北海岸、大台北、東半部有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨。

林定宜提到，下周一至下周三氣溫回升，由於仍有中層水氣，東半部有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨；下周四、下周五鋒面通過、東北季風增強，但屬後期預報有不確定性，得持續觀察。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

