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13種冷門高薪副業曝光！　不用辭職「每月多賺6.5萬」

（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

先前由於新冠疫情肆虐全球的關係，導致遠距工作、零工經濟也開始崛起。即便如今疫情已經停下來了，但還是有許多人希望能兼顧彈性與穩定性的尋找額外收入來源。而除了傳統的副業外，《ai4beginners》列出了一些比較鮮為人知，但每月收入可達2000美元（折合新台幣約6.5萬元）以上的特殊兼職，十分適合不同技能與興趣的人發展。

數據標註

人工智慧模型的訓練需要大量數據，而數據標註正是確保AI可靠性的關鍵。這項工作包括辨識圖像中的物件、標記文本內容或分類數據，常見平台如Amazon Mechanical Turk 和 Labelbox都提供這類機會。雖然單筆酬勞不高，但透過累積完成大量任務，仍能創造穩定收入。

線上課程旁白

若擁有吸引人的聲音，並且擅長情感表達，擔任線上課程或有聲書的旁白是一個不錯的選擇。許多企業與教育機構需要專業的配音人才，像ACX、Upwork這類平台提供試鏡機會，讓人可遠距接案，自行安排錄製時間。

本地企業社群媒體行銷

許多小型企業因人手不足，無法維護社群媒體，因此需要專人協助管理帳戶、規劃內容與互動經營。這項工作適合熟悉社群行銷工具的人，並可透過社區論壇、LinkedIn或直接聯繫當地商家尋找客戶。

專門的線上烹飪課程

擅長烹飪的人可以將技能轉化為線上課程，特別是針對特定飲食需求，如純素料理、異國美食或低預算健康餐。可透過Zoom或Google Meet進行即時教學，或錄製課程讓學生隨時觀看，並建立個人品牌來吸引更多學員。

學術論文編輯

學術寫作對於許多研究人員來說是個挑戰，尤其在論文發表前需要專業校對與編輯，以提升內容的流暢度與精確度。這類需求來自大學與研究機構，可透過自由職業平台尋找案源，或直接聯繫學術機構提供服務。

自由職業補助金寫作

非營利組織與大學經常需要專業人士撰寫補助金申請書，以獲取政府或基金會的資助。這類工作對於擅長研究與寫作的人來說，是高回報的機會，且能夠遠距工作，並在Upwork等平台上尋找相關專案。

錄音描述寫作

視障人士仰賴錄音描述來獲取影視內容，如電影與紀錄片。錄音描述作家的工作是為視覺畫面撰寫詳細的口述內容，這是一個需求成長中的領域，適合對敘事與細節敏感的人，並可彈性安排時間接案。

線上語言導師

如果精通母語或外語，可以透過線上教學平台提供語言課程，與全球學生互動。這類工作時間彈性，並且需求穩定，可選擇一對一教學或團體課程，在家即可遠距進行教學。

播客編輯與製作

隨著播客市場蓬勃發展，許多節目主持人需要專業的音頻剪輯與後製服務，確保內容流暢且音質佳。擅長音頻編輯的人可以在自由市場提供這類服務，遠距工作，根據自身時間調整接案量。

數據視覺化專家

將複雜數據轉化為易於理解的視覺圖表是一項極具價值的技能，特別是在商業分析、科技產業與學術研究中。若擅長數據處理與視覺設計，可在遠距工作市場中提供數據視覺化服務，並針對不同產業的需求打造專業報告。

社群媒體神秘顧客

企業為了提升客戶服務品質，會僱用神秘顧客來測試社群媒體的回應速度與互動體驗。這類工作通常由像 Lionbridge這樣的公司提供，工作時間彈性，適合兼職人員。

電子商務轉售商

對市場趨勢敏感且擅長發掘優惠的人，可以透過轉售商品獲利。這類工作可透過Poshmark或eBay這類平台進行，從二手店、清倉大拍賣等地方低價購入商品，再轉售以獲取利潤，並根據市場需求調整進貨與銷售策略。

線上社群管理員

若對特定領域充滿熱情，可透過管理線上社群來獲取收入，例如論壇管理、內容策劃或舉辦線上活動。像 Discord、Reddit等平台提供管理社群的機會，這類工作適合擅長互動與社群經營的人，並可將興趣轉化為穩定收入來源。

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