聞到瓦斯味怎麼辦？彰化縣消防局曝「禁、關、推、離」4步驟

▲台水挖斷瓦斯管線竄出3公尺高的火舌，造成4工人燒燙傷送醫。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局統計，3年來共發生25件因瓦斯洩漏引發的火災，其中去年還發生2起瓦斯氣爆，造成多人受傷，消防局今天（3日）提醒，民眾發現瓦斯外洩時，聞到瓦斯味時，應施行「避免使用電器、關閉瓦斯開關、保持通風、撤離報警」4個步驟，以確保自身及家人生命安全。

去年3月16日，員林市區中山南路正在進行台水汰管工程，下午突然發生駭人工安事件，施工單位不慎挖斷瓦斯管線，突然「轟」的竄出高約2、3公尺高的火舌，工人紛紛緊急逃生，其中有一名工人正在地底下施作，總計造成4名工人遭火灼傷送醫。

▲彰化市一家早餐店氣爆釀2人受傷。（圖／ETtoday資料照）

去年9月間，彰化市一家早餐店發生瓦斯氣爆，造成業者母子受傷送醫。消防局初步調查，疑因店家自行更換瓦斯管線未密實，造成瓦斯外洩，在開爐火時引發氣爆。

彰化縣消防局指出，當家中或周圍出現瓦斯異味時，民眾應避免使用電器，勿開啟或關閉燈光、抽風機、電風扇等電器設備，以免產生火花，緊接著迅速關閉瓦斯源，防止進一步洩漏，再打開窗戶，讓瓦斯迅速擴散至戶外，緊接著快速離開現場，遠離洩漏區域，並撥打119通知消防單位前來處理。

▲防止瓦斯氣爆，彰化消防局提醒民眾應定期檢查瓦斯開關及管線。（圖／消防局提供）

消防局提醒，使用瓦斯桶的家庭應定期檢查管線與設備，特別是在冬季等高風險時期，更應加強安全維護。關鍵注意事項，包括瓦斯桶應放置於戶外或通風良好的環境，避免在密閉空間內積聚高濃度瓦斯。軟管與瓦斯桶的連接處應安裝防脫落裝置，確保穩固不鬆脫。瓦斯桶應保持直立並固定，以免翻倒導致洩漏風險。





▲防止瓦斯氣爆，彰化消防局提醒民眾應定期檢查瓦斯開關及管線。（圖／消防局提供）

消防局強調，當瓦斯氣體與空氣中的氧氣混合並達到爆炸濃度時，任何微小火源都可能引發劇烈爆炸，導致嚴重人員傷亡及財產損失。每年因瓦斯外洩、使用不當或設備維護不良而引發的事故層出不窮，民眾應時刻保持警覺，落實日常安全檢查，避免因疏忽釀成悲劇。

▲防止瓦斯氣爆，彰化消防局提醒民眾保命4步驟。（圖／消防局提供）