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【廣編】澳佳寶4效特攻「酸菌粉末」　即日起台灣官方網站正式發售

澳洲保健,澳佳寶,麒麟,乳酸菌（圖／澳佳寶提供）

▲日本麒麟集團與澳洲保健領導品牌澳佳寶首度聯手研發「澳佳寶®4效特攻 億菌革命プラズマ乳酸菌粉末」。

【廣編特輯】

圖、文／澳佳寶提供

日本麒麟控股有限公司，以及澳洲保健領導品牌澳佳寶共同宣布將在台灣推出「澳佳寶®4效特攻 億菌革命プラズマ乳酸菌粉末」，這是自從2023年8月澳佳寶加入日本麒麟集團以來，雙方第一支共同研發產品。此產品專為台灣市場消費者研發，採用麒麟獨家專利*1成分「LC-Plasmaプラズマ乳酸菌」並由日本製造生產，並將於3月5日起在澳佳寶台灣官方網站及台灣電商平台momo開始販售。

麒麟將持續透過「LC-Plasmaプラズマ乳酸菌」系列產品擴展其在日本及海外市場的健康科學業務，這是集團關鍵策略CSV*2的一部分。

「澳佳寶® 4效特攻 億菌革命プラズマ乳酸菌粉末」除了是麒麟及澳佳寶第一支共同研發產品，也是第一次將麒麟專利成分LC-Plasmaプラズマ乳酸菌引進台灣。台灣保健食品市場持續成長，尤其更多消費者意識到消化道機能與健康的高度連結，目前益菌品類為市場第一大類別，佔整體保健市場消費額高達20%*3。此外，根據台灣遊客在日本的購物支出數據*4顯示，台灣人熱愛「日本製造」的產品，也因此被認定為合適的首發市場。

1. The use of LC-plasma is patented in Japan (JP 6598824), patented fiber
2. Creating Shared Value. Creating value that can be shared with customers and society
3. Source: Euromonitor Sales of Dietary Supplements by Positioning: % Value 2019-2024. Note: 2024 data is provisional and based on part-year estimates.）
4. Source”: Overseas Community Affairs Council, R.O.C.(TAIWAN) Taiwan visitors rank as biggest foreign spenders in Japan
in 2023 OCAC.R.O.C.(TAIWAN) – News *

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