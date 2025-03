【廣編】澳佳寶4效特攻「酸菌粉末」　即日起台灣官方網站正式發售

▲日本麒麟集團與澳洲保健領導品牌澳佳寶首度聯手研發「澳佳寶®4效特攻 億菌革命プラズマ乳酸菌粉末」。

日本麒麟控股有限公司,以及澳洲保健領導品牌澳佳寶共同宣布將在台灣推出「澳佳寶®4效特攻 億菌革命プラズマ乳酸菌粉末」,這是自從2023年8月澳佳寶加入日本麒麟集團以來,雙方第一支共同研發產品。此產品專為台灣市場消費者研發,採用麒麟獨家專利*1成分「LC-Plasmaプラズマ乳酸菌」並由日本製造生產,並將於3月5日起在澳佳寶台灣官方網站及台灣電商平台momo開始販售。

麒麟將持續透過「LC-Plasmaプラズマ乳酸菌」系列產品擴展其在日本及海外市場的健康科學業務,這是集團關鍵策略CSV*2的一部分。

「澳佳寶® 4效特攻 億菌革命プラズマ乳酸菌粉末」除了是麒麟及澳佳寶第一支共同研發產品,也是第一次將麒麟專利成分LC-Plasmaプラズマ乳酸菌引進台灣。台灣保健食品市場持續成長,尤其更多消費者意識到消化道機能與健康的高度連結,目前益菌品類為市場第一大類別,佔整體保健市場消費額高達20%*3。此外,根據台灣遊客在日本的購物支出數據*4顯示,台灣人熱愛「日本製造」的產品,也因此被認定為合適的首發市場。

