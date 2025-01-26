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預防毛小孩齲齒　學者研究乳酸菌可提升寵物健康

▲▼弘光科大表示，乳酸菌可預防毛小孩齲齒，寵物保健品商機無限。（圖／弘光科大提供，下同）

▲弘光科大表示食科系系主任蔡政志（立者）專精於乳酸菌應用的研發。（圖／弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣乳酸菌協會在弘光科技大學舉辦「乳酸菌在人類與寵物產業的發展與應用」研討會，食品科技系系主任蔡政志表示，乳酸菌不但在人類保健上廣泛運用，更可以用在預防毛小孩齲齒等問題，由於毛小孩已逐漸成為人類家庭一份子，人寵共用的機能保健品將會更加暢銷。

在少子化、高齡化衝擊之下，越來越多國人選擇養寵物陪伴，並且花費更多時間與金錢提供心愛毛小孩最好的照顧，因此台灣乳酸菌協會舉辦的研討會中，吸引很多飼主到場聆聽，尤其是東海大學畜產與生物科學系教授施宗雄主講的「在未來提升人類和寵物的健康樂活中乳酸菌將扮演重要的角色」，及台灣寵物營養保健食品學會理事、營養師吳雨庭主講的「寵物老年學─乳酸菌的應用商機」，最受歡迎。

▲▼弘光科大表示，乳酸菌可預防毛小孩齲齒，寵物保健品商機無限。（圖／弘光科大提供，下同）

▲台灣乳酸菌協會舉辦「乳酸菌在人類與寵物產業的發展與應用」研討會。

兩位學者專家分析，活性乳酸菌有效維持腸內微生物之平衡、合成維生素、調節免疫、抵抗發炎等，是人類維持健康不可或缺的一環，而且乳酸菌已在寵物進行過臨床應用，在機能食品中扮演重要角色，如何透過多元化應用及熟悉犬貓病理特殊性，提供正確產品，未來商機可以預期。

蔡政志指出，食物精緻化和含糖飲料的氾濫，使得現代人牙齒容易形成牙菌斑，牙菌斑導致的口腔疾病主要為齲齒、牙齦炎和牙周病，因此，他研究篩選120株乳酸菌，透過培養試驗找出具抗齲齒致病菌的乳酸菌，進而發明新穎戊糖乳桿菌株，戊糖乳桿菌不僅用於人類抑制牙周病、蛀牙、口臭、口炎等狀況，同樣也能幫助毛小孩牙齒保健及預防齲齒。

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