投資虛幣被騙！女要母再匯百萬「把錢拿回來」　警急攔阻

▲員警趕到郵局阻止婦人領錢並說明女兒遭到詐騙。（圖／新城警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城警分局新城派出所日前接獲郵局報案，指稱一名婦人欲提領新台幣100萬元，聲稱是為女兒裝潢修繕，但同時詢問虛擬貨幣相關資訊，行員察覺異狀，通報警方協助查證處理。

警方抵達現場後，婦人又改口是接獲女兒電話，表示需要現金100萬元投資虛擬貨幣，員警隨即聯繫婦人女兒林女，經詢問林女表示這100萬元是要準備用於投資其任職之科技公司之股票供內部員工認股之用途，但之後又改口是要付裝潢修繕的費用，員警隨即識破林女說謊，懷疑女子已遭詐騙。

林女表示在網路投資虛擬貨幣，投資公司稱如果要拿回之前投資的錢，需再匯新台幣100萬，所以林女才會不斷假藉各種名義試圖從其母親取得100萬元鉅款並準備再匯款。

員警了解狀況後，立即勸阻婦人匯錢，並趕緊請林女去報警，防止財損擴大。



新城警分局表示，由於詐騙案件層出不窮，警方積極執行打詐策略，與金融機構、超商等業者建立聯防機制，若遇民眾疑似遭詐騙情形，立即通報轄區警方到場，協助攔阻民眾被害款項，防止詐騙案件的發生；最後提醒民眾，如有遇疑似遭詐騙情形，請立即撥打165防詐騙諮詢專線或撥打110報案，以避免辛苦的血汗錢遭詐騙集團騙取。