被指餐敘im.B主嫌「喬高階警人事」　鄭文燦撤告國民黨7人

▲鄭文燦不滿被指與吸金主嫌餐敘喬人事，提告誹謗後自行撤告。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

行政院前副院長鄭文燦遭多名國民黨人公開質疑，到私人招待所與im.B吸金案主嫌曾國緯餐敘，受託處理3線2星的警官升遷人事，鄭文燦一口氣控告林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、凌濤、舒翠玲、林家興7人涉嫌妨害名譽，但鄭文燦因涉嫌收賄遭起訴後，主動撤回告訴，台北地檢署5日處分林等7人全部不起訴。至於喬人事疑雲仍在北檢偵辦中。

鄭文燦原先委由律師提告指控，新北市議員林國春、林金結、洪佳君與廖先翔4人，在2023年5月29日到北檢門口舉行記者會，不實指控「鄭文燦在所有資料裡面，就是跟現行犯、跟通緝犯、跟詐騙集團的主嫌在一起」，「難怪我們現在社會的詐騙那麼樣的橫行，因為就是有你們這些政府官員、這些高階民代跟他們掛勾」。

桃園市議員舒翠玲則是在臉書發文，指控「曾國緯(im.B主嫌，本名曾耀鋒)請託鄭文燦提拔一名三線二星的好友…這非常符合鄭文燦的行事風格啊！他一直以來都是這樣在交朋友喬工程搞人事地，不是嗎！？」

桃園市議員凌濤與國民黨中央委員會副主委林家興在5月29日的YOUTUBE直播中，質疑鄭文燦是詐騙集團在行政院的高級內應，並指出「我們看到鄭文燦從金流到喬站址，他就是涉入詐騙集團炒地的幫手」。

鄭文燦不滿被指責與詐團過從甚密，2023年間就控告7名國民黨人士涉嫌誹謗、加重誹謗罪嫌，但2024年7月間，鄭文燦因涉嫌華亞土地開發弊案遭桃園地檢署收押，同年8月27日因收賄500萬元遭起訴後獲法院裁定交保，貪污案纏身的鄭文燦隨即在9月30日具狀向北檢撤回誹謗告訴，檢察官因此處分不起訴。