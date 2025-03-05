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王大陸醜聞連爆「演戲生涯毀了？」　網曝下場：只能留在台灣了

▲▼王大陸找人毆司機　昔揪父親衣領吵要單挑。（圖／翻攝自Instagram／taluwang）

▲王大陸找人毆司機。（圖／翻攝自Instagram／taluwang）

記者施怡妏／綜合報導

藝人王大陸日前才被爆閃躲兵役，排定於3月13日入伍，如今又被以殺人未遂罪送辦，昨天深夜遭到羈押禁見，今（5）天凌晨則以傷害罪500萬元交保。有網友好奇，王大陸不斷登上社會版面，負面新聞連環爆，好奇王大陸的演戲生涯是不是毀了？對此，網友們表示「台灣人健忘，而且他家有錢」。

有網友在PTT發文，「王大陸的演藝生涯基本上是沒了嗎？」王大陸2015年主演電影《我的少女時代》，飾演徐太宇一角爆紅，星運也因此大開，不過日前才被爆涉嫌偽造不實醫療證明，企圖閃躲兵役，事隔不到一個月，又爆出遭到永和分局警方移送至新北檢複訊，案由是「殺人未遂」。

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據悉，王大陸日前搭機返台，並透過平台叫車，但他不滿派來的車輛太爛、不符合要求，教唆游姓友人痛毆司機，將人打得半死不活，2人雙雙被依殺人未遂罪拘提到案。本案曝光關鍵在於，檢警在王大陸被查扣的手機中發現，王將當時拍下的照片傳訊息跟朋友炫耀，才意外揭露此事。

▲《我的少女時代》王大陸、宋芸樺。（圖／華聯國際）

▲王大陸出演《我的少女時代》爆紅。（圖／華聯國際）

貼文曝光，網友認為，「看後續發展，人的記憶忘得很快」、「他家有錢，可以繼續拍戲阿」、「台灣這邊躲一陣子就可以復出了」、「他家古董商，不缺錢」、「在台灣應該是沒差」。不過也有網友表示，「逃兵原本沒事，刑案就難說了」。

也有網友提到，去對岸發展也無法，「屬實的話，在對岸是劣跡藝人了吧」、「教唆打人這條成立的話，他在中國也沒啥價值了」、「不說刑案，呼個麻就死去了」、「中國政府會禁劣跡藝人」、「他只能回台灣了吧，中國又不收劣跡藝人」、「在中國算劣跡藝人，應該是無望了」、「判刑的話對岸會列為劣跡藝人，穩掰」。

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