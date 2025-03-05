王大陸打不開特斯拉門「撂人毆司機」　陸網傻眼：濾鏡碎一地

記者廖翊慈／綜合報導

藝人王大陸4日遭爆，涉嫌教唆友人游翔閔，痛毆計程車司機，2人依「傷害罪」被聲押禁見。檢方5日晨裁定，王大陸交保500萬、游翔閔羈押禁見。相關話題4日一度衝爆微博文娛熱搜榜第一名，引起陸網震驚。有網友更直言，「王大陸別回大陸了。」

▲王大陸交保500萬元。（圖／翻攝自王大陸Instagram）

據了解，王大陸在去年4月份，從北市大安區復興南路一段搭車，準備前往戶籍地北市信義區仁愛路四段；途中王大陸認為司機連男繞路，雙方在車上爆發第一次口角；抵達目的地時，王大陸下車發現，鑰匙遺留在車內，但連男所駕駛的是特斯拉，無法打開車門，王大陸就猛敲車窗要求停車。

▲王大陸（右）涉嫌教唆富二代好友游翔閔（左）毆打司機。（圖／翻攝自王大陸、游翔閔Instagram）

王大陸承認找游男對司機潑屎教訓，不知游男自動加碼打傷人，直到游男把打人的影片用微信傳給他，才曉得後來的演變。

遭挨打的司機要求，追究王、游涉嫌殺人未遂刑責。檢方偵辦認為，王、游未達有殺人犯意或犯行程度，因此將此部分情節，改以「教唆傷害罪嫌」處理。

▲微博網友對此反應。（圖／翻攝自微博）

相關消息引起陸網熱議，「我以後終於不用看他的劇了」、「逃兵役已經挺離譜了，沒想到還有更離譜的」、「這真是迷之行為」、「我的媽呀，我以為他就是嘴大，沒想到壞心眼也挺大的」 、「之前看他就不像什麼好人，他身上就有一股不正之氣」、「今年的娛樂新聞一個比一個震驚，濾鏡妥妥碎了一地」、「真是把生活寫進電影裡，把電影也寫進生活裡」。

還有不少人呼籲官方，將王大陸列為「劣跡藝人」，「強烈要求將他列為劣跡藝人，並無限期封鎖在大陸的演戲事業。」