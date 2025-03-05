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王大陸「人生像吃無敵星星」卻爛掉！律師2點感嘆　一票人酸爆

▲王大陸 。（圖／翻攝自IG／王大陸）

▲王大陸曾爆紅，如今下場令人不勝唏噓。（圖／翻攝自IG／王大陸）

記者周亭瑋／綜合報導

藝人王大陸才爆出偽造不實病歷閃兵，昨（4）日更被以殺人未遂罪送辦，深夜遭羈押禁見，今凌晨則以傷害罪500萬元交保。對此，律師林智群不禁感嘆，他家境富裕、長得又帥，人生根本像吃了無敵星星，沒想到如今卻走鐘了。

林智群在臉書直呼，「長得很帥+爸爸有錢，人生基本上是吃了無敵星星。有的人可以好好運用這個優勢，有些人就是會用到爛掉。」

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此話一出，立刻掀起熱烈討論，大票網友留言吐槽，「上帝給他一副好牌，但他牌技太爛」、「長得很帥？」「也沒有很帥，找他拍孤注一擲真的是本色演出紀錄片」、「哪裡帥？長得邪門，說話聲調讓人不舒服」、「資源是給你善用的，不是給你濫用的」、「監獄裡滿滿的大平頭」、「我懷疑你在臭王大陸」、「公平，老天爺」、「無敵星星本來也是有時效性的，不一定能一直撐到破關」。

▲王大陸交保現身 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲王大陸不僅偽造病歷閃兵，現又爆出教唆傷人。（圖／記者黃彥傑攝）

另外，王大陸訊後以交保500萬，痛毆司機的游翔閔則羈押禁見。王大陸涉犯《刑法》第214條使公務員登載不實罪、第29條第1項、第277條第1項教唆傷害罪、《個人資料保護法》第41條第1項非公務機關非法利用個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、勾串共犯及證人之虞。

但考量他經檢警二度搜索查扣相關事證，且共犯游男經裁定羈押禁見，串證、滅證之風險已降低，認無羈押的必要，故裁定以新台幣500萬元具保，並限制出境、出海及限制住居。

►王大陸涉殺人未遂！財經網美怒喊「不要再回來了好嗎」　網炸鍋

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