基隆住宅凌晨火警！　電器起火驚魂

▲基隆住宅凌晨火警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
基隆市消防局今（5日）凌晨0時53分接獲通報，東信路78號一處住宅發生火警，現場有火光及濃煙竄出。消防局立即派遣信義、中正及信二分隊趕赴現場救援。經過約30分鐘的緊急搶救，火勢順利撲滅，所幸未造成人員傷亡。
消防人員抵達後，發現起火點位於電風扇等電器設備旁，隨即佈水線滅火，成功控制火勢，僅周邊家具輕微受損。
火災調查科人員於火勢撲滅後進入現場勘查，初步研判起火原因可能與電器設備老舊有關，至於詳細原因仍待調查釐清。
▲基隆住宅凌晨火警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
基隆市消防局今（5日）凌晨0時53分接獲通報，東信路78號一處住宅發生火警，現場有火光及濃煙竄出。消防局立即派遣信義、中正及信二分隊趕赴現場救援。經過約30分鐘的緊急搶救，火勢順利撲滅，所幸未造成人員傷亡。
消防人員抵達後，發現起火點位於電風扇等電器設備旁，隨即佈水線滅火，成功控制火勢，僅周邊家具輕微受損。
火災調查科人員於火勢撲滅後進入現場勘查，初步研判起火原因可能與電器設備老舊有關，至於詳細原因仍待調查釐清。
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