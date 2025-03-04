基隆「鐵路街」換口味！引進緬甸美女成應召新寵...老司機衝了

▲「鐵路街」引進緬甸女子賣淫，基隆警查緝逮獲多人。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市知名紅燈區「鐵路街」的色情應召業者，陸續引進大量泰國籍女子賣淫，泰籍女子已成為該區應召女的主要成員。近日警方掌握情資，發現有業者為刺激消費，轉而媒介年輕貌美的緬甸籍女子來台賣淫，遂展開查緝行動。昨（3日）下午，警方突擊其中一處淫窟，當場逮獲李姓嫖客與緬甸女子進行性交易，並查獲4名持觀光簽證入境的緬甸籍女子，其中4人已逾期居留。

基隆市仁愛區龍安街因鄰近鐵道，被稱為「鐵路街」，長期以來是當地知名紅燈區。過去應召女多為台籍女子，但自政府開放東南亞旅客來台免簽後，色情業者開始引進泰籍女子，成為當地主要應召成員。近來業者為了迎合尋芳客需求，開始引進緬甸籍女子，吸引更多外地嫖客前來消費。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所近期掌握相關情資，並於3日15時展開突襲行動，逮捕60多歲的蔡姓皮條客，並在應召站內查獲李姓嫖客與緬甸籍女子進行性交易。此外，警方也在現場查獲4名緬甸籍女子，女子皆持觀光簽證入境，其中4人已逾期居留，5人皆打扮入時、容貌姣好，身材姣好。

經警方調查，蔡姓男子負責引進緬甸女子來台，並安排5人住宿。警方訊後，依妨害風化罪嫌將蔡男送辦，李姓嫖客則依《社會秩序維護法》裁罰，另5名緬甸女子依《入出國及移民法》移送基隆專勤隊處理。