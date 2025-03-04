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流感疫情恐燒到月底！抗病毒用藥擴大再延2周　增購疫苗本周打完

▲▼疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（4）日表示，上周類流感門急診就診人次約11.5萬，已呈現下降趨勢，但仍是5年同期最高且持續在流行期。疾管署副署長曾淑慧表示，近期流感重症通報數仍高，社區流感病毒傳播風險持續，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件再延長兩周，至本月31日為止。此外，增購公費流感疫苗僅剩1萬多劑，且多數預約完畢，預計本周會用完。

疾管署今日公布，近期流感併發重症病例數仍多，上周（2月25日至3月3日）新增64例重症病例，13例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。疫情中心副主任李佳琳說明，上周類流感門急診就診約11萬5千餘人次，近期呈下降趨勢，惟仍處流行期。

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曾淑慧表示，預期疫情要到3月下旬才會脫離流行。另依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。因上周連假期間人群南北交流、聚會增加且氣溫將下降，社區流感病毒傳播風險持續，提醒民眾仍須留意重症發生風險。

疾管署今日宣布再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」之適用期限至今年3月31日止，以維護民眾健康。

此外，藝人大S猝逝引發全台流感疫苗搶打潮，行政院拍板緊急增購10萬劑流感疫苗，2月20日起提供65歲以上長者、幼兒、潛在疾病者等11類風險族群接種。

疾管署表示，截至3月3日止，公費流感疫苗共計接種667.4萬劑（疫苗使用率99.8%），尚餘公費疫苗約1萬劑。曾淑慧表示，目前不少疫苗已經被預約完，部分縣市疫苗也已經用罄，預計本周會使用完畢。

疾管署提醒，流感仍處流行期，民眾切勿輕忽流感嚴重性，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

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