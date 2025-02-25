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新冠又釀14重症1死！明起莫德納JN.1疫苗「半劑量」供兒童接種

▲▼新冠JN.1疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

▲莫德納新冠JN.1疫苗採單劑型，將以半劑量供12歲以下幼兒接種，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情處於低點波動，但重症病例持續新增，疾病管制署今（25）日公布上周新增14例新冠併發重症本土病例及1例死亡。由於國內12歲以下幼兒使用的莫德納JN.1疫苗已經用畢，疾管署宣布，經專家會議討論決議，明天起提供成人莫德納JN.1單劑型（0.5毫升）讓滿6個月至11歲幼童「半劑量（0.25毫升）」接種，呼籲家長儘速帶家中幼兒前往接種。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增重症個案中最年輕是北部50幾歲女性，本身有高血壓、氣喘、癌症等病史，2022年之前曾打過新冠疫苗，但之後就沒有接種，所以也沒打過最新的JN.1疫苗。

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林詠青表示，個案於2月中旬出現咳嗽有痰，症狀持續數日，到醫院就醫發現血壓血氧偏低，檢驗白血球發炎指數上升，胸部電腦斷層有肺炎，新冠檢驗確認感染。後續診斷為新冠感染後合併呼吸衰竭，收治加護病房給予抗病毒藥物治療，目前還在住院中。

此外，國內近四周本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為KP.3.1.1、LP.8.1及JN.1。疾管署指出，JN.1疫苗對於目前全球占比最高的XEC變異株可提供保護。

然而疾管署採購550萬劑莫德納JN.1疫苗，其中50萬劑為6個月至11歲幼童接種的多劑型疫苗，已經於1月底使用完畢。疾管署發言人曾淑慧表示，因應幼童新冠JN.1疫苗接種需求，依據今（2025）年1月22日衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，自今年2月26日起提供Moderna JN.1疫苗單劑型（0.5毫升）用於滿6個月至11歲幼童接種0.25毫升。

曾淑慧強調，半劑量接種會依感染管制原則，採「單劑型排掉半劑量後接種剩餘0.25毫升劑量使用」，由於孩童於托嬰/托育中心、幼兒園及學校因活動接觸頻繁，易造成疾病傳播導致群聚風險，呼籲家長儘速攜帶幼童前往接種，以提升免疫保護力。

疾管署說明，針對未曾接種過任一劑新冠疫苗且滿6個月以上至未滿5歲幼童應接種2劑JN.1疫苗，2劑間隔至少4周，如未曾接種過任一劑新冠疫苗或已接種1劑JN.1疫苗且符合間隔，請家長儘速攜帶孩童完成2劑接種以確保儘早獲得完整免疫保護力。

疾管署統計，截至今年2月24日止，JN.1疫苗已累計接種201.2萬人次，為去（2024）年同期1.1倍，目前全國尚餘Moderna JN.1疫苗約326.5萬劑、Novavax JN.1疫苗約8.9萬劑。

疾管署提醒，Moderna和Novavax兩種廠牌的JN.1疫苗均安全有效，滿12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種；滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna JN.1疫苗。

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