被害人轟凌濤「雙標仔」　老婆臨盆竟色聊討照

▲凌濤（左）與老婆（右）是班對、相戀已17年，當年老婆還陪同登記參選桃園市議員。（翻攝凌濤臉書）



圖文／鏡週刊

國民黨桃園市議員凌濤，遭爆涉性騷擾及對婚姻不忠，竟背著妻子傳私密影像給他人還向對方索色照！人在國外工作的F接受本刊採訪，娓娓道出當年遭凌濤頻傳私照騷擾的經過。F批評，凌濤是典型的「雙標仔」，2018年4月，2人曾聊到凌濤老婆即將臨盆的事，F當時問完孩子的性別後，凌濤又故技重施要索取私密照，說：「先傳你的來，好久沒看」，讓F深深替凌濤的妻小感到不值，「他怎麼不好好看看自己的行為是如何？而不是（在公開場合）指著別人的鼻子罵但不檢討自己！」

「我早就知道他有女友，後來他們還結婚了，況且他也不是我的菜！」F告訴本刊，凌濤當年就曾告知已有相識多年的女友，後來還步入婚姻，因此每次傳訊，F頂多簡單問候，幾乎沒什麼聊天，但凌濤每次傳訊都是丟奇怪的照片，且習慣用即焚模式，「他可能每次要找我聊天應該就是想看我的私照，我就沒有太理會他。」

談及爆料動機，F說，疫情期間，看見凌濤在公開場合大力抨擊台灣的疫苗政策，便曾傳訊給凌，直言：「買也要買有效力的疫苗吧？不是直接就全盤要接受中國的疫苗」，之後就默默把關鍵對話截圖下來，也告訴身邊友人，本來當時就想爆料，但被勸阻而作罷，直到近日曹興誠遭爆不雅照，見凌濤大力抨擊，加上他在很多議題的發言，「都在硬坳，把黑的說成白的、把死的說成活的，只會為了他的黨辯護，但言論都是在騙他們的支持者而已，很多東西邏輯不通！」才會忍不住向本刊揭露凌濤私下的真面目。

▲凌濤雖已刪除當年臉書、IG私人帳號，本刊比對他上政論節目被標記的照片，發現該帳號與爆料人提供的對話截圖吻合。（翻攝chen_yenying IG）

一名在公共事務領域任職、長年參與性別運動的F友人接受本刊採訪回憶，當年F遭私照騷擾後曾說：「自己很不舒服、凌濤很噁心」，一度想爆料，後來台灣掀起#MeToo運動，F都會被迫憶起凌濤的騷擾行為，「他身為公眾人物，本就可受社會公評，遑論又已婚，行為非常不OK」，但凌濤在政壇有勢力，怕爆料後「會被凌濤搞」，因此當年勸F三思，直到F出國工作、遠離台灣，又看見凌濤常一副義正詞嚴批評時政，才決定拆穿他偽君子的一面。

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