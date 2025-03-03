達美樂新推熔岩披薩馬芬「單手輕鬆掌握」　169元可享3種口味

▲達美樂新推「熔岩披薩馬芬」，單手即可掌握。（圖／達美樂提供）

記者黃士原／台北報導

應援中華隊、把LOGO改成兩個6點骰子的達美樂，今日推出全新型態的「熔岩披薩馬芬」，讓披薩不再僅限派對專屬，搖身一變成「隨手吃，都好吃」，即日起推出嚐鮮加購價169元/組，可同時吃到壽喜牛、夏威夷與BBQ雞3種經典口味。

達美樂表示，熔岩披薩馬芬單手便能輕鬆掌握，適用於各種場合，無論是上班叫外送，一手拿著吃、一手敲鍵盤，或是在家一手拿著吃，一手滑手機追劇，還有去看球賽加油，隨手吃，都方便享用。熔岩披薩馬芬共有3款口味，分別是壽喜牛、夏威夷與BBQ雞，今日起全台門市正式開賣。

▲達美樂新推「熔岩披薩馬芬」有壽喜牛、夏威夷與BBQ雞3種經典口味。（圖／達美樂提供）

歡慶新品上市，熔岩披薩馬芬原價180元/組，只要官網預訂任一產品，即享有嚐鮮加購價169元/組，可同時吃到壽喜牛、夏威夷與BBQ雞3種經典口味。此外，搭配精選副食與飲料的熔岩披薩馬芬套餐售價190元，一組3種口味。

▲干貝鱈魚紅醬筆管麵。（圖／業者提供）

另外，必勝客「Pasta Hut」日前推出全新5款「私廚系列」紙包筆管麵，其中經典紅醬有「嫩牛乳酪紅醬筆管麵」，使用帶有濃郁番茄香氣的波隆那肉醬搭配滑嫩牛肉片、香濃紐西蘭切達乳酪丁；「干貝鱈魚紅醬筆管麵」則是紅醬結合鮮甜干貝、鹹香鹽烤鱈魚片，海味十足。

▲白醬有「干貝鱈魚白醬筆管麵」、「炭烤雞肉白醬筆管麵」2口味選擇。（圖／業者提供）

白醬系列則有「炭烤雞肉白醬筆管麵」、「干貝鱈魚白醬筆管麵」，以香濃奶油白醬為基底，分別搭配炭烤鮮嫩雞腿肉以及鮮甜干貝+鹽烤鱈魚片；「干貝鱈魚青醬筆管麵」則嚴選羅勒與鮮奶油、帕馬森起司製成的濃郁青醬，再放進干貝及鹽烤鱈魚片，打造豐富層次感。