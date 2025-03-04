台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

台灣半導體龍頭台積電將在美國加碼投資1,000億美元（約新台幣3.3兆元），計畫於未來數年內新建5座晶圓廠。台積電執行長魏哲家與美國總統川普（Donald Trump）於白宮會面時宣布此項重大投資案。當被問及若中國犯台，此項投資案是否能最小化晶片重創對美國的影響，川普表示，至少能確保美國擁有關鍵的晶片生產能力。

川普在發表談話時強調，「半導體是21世紀經濟的支柱。事實上，沒有半導體，就沒有經濟。」他表示，「從人工智慧（AI）、汽車產業到先進製造，這一切都仰賴半導體。我們必須能夠在美國本土，以美國技術和美國勞工，生產我們所需的晶片與半導體。」

台積電此次擴建計畫涵蓋三座全新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一座大型研發中心。這筆1,000億美元的投資，是在台積電原定擴建計畫的基礎上進一步擴大。此前，台積電已宣布將其美國投資額從原定的400億美元提升至650億美元，並計畫在2030年前於亞利桑那州增設第三座晶圓廠。

當被問及這筆新投資是否能最小化中國一旦封鎖或攻佔台灣對美國的影響時，川普表示，他不會用「最小化」這個詞，因為「那將會是一場災難性的事件，這是顯而易見的」。

川普表示，「至少，這筆投資將讓我們在這個極其重要的產業中，占據相當大的份額，確保美國擁有關鍵的晶片生產能力。」然而，川普並未明確說明這筆投資是否能為台灣提供安全保障。

川普政府正積極吸引企業投資美國製造業，以創造更多就業機會，此舉也被視為他競選連任的重要經濟政績之一。繼蘋果（Apple）宣布未來四年內將投資5,000億美元後，阿聯酋億萬富翁薩吉瓦尼（Hussain Sajwani）與軟銀（SoftBank）亦承諾對美國進行數十億美元的投資。

台積電在聲明中表示，「我們期待與美國政府及產業夥伴共同探討創新與成長願景，並致力於推動科技產業的發展。」

美國商務部於拜登（Joe Biden）政府時期，曾在2023年11月批准台積電亞利桑那廠獲得66億美元的政府補助，以支持半導體生產。拜登於2022年簽署《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act），提供527億美元補助，以促進美國半導體產業發展與研發。

▲川普表示，此項投資案能確保一旦中國犯台，美國仍擁有關鍵的晶片生產能力。（圖／路透）



現任美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，台積電與其他半導體公司之所以選擇擴大在美投資，是為了避免川普政府最新推動的進口關稅。該筆1,000億美元的投資將符合2022年晶片法案規範，可享25%的製造業投資稅收抵免。

台積電發言人上月證實，根據原定協議的階段性條件，公司已在新政府上任前獲得15億美元的《晶片法案》補助。

台積電去年同意在亞利桑那州的第二座晶圓廠生產全球最先進的2奈米製程技術，預計2028年投產。此外，該公司也同意將其最先進的「A16」製程技術導入美國廠區。

目前，台積電已在亞利桑那州開始生產4奈米先進製程晶片，以供應美國客戶需求。美國政府補助案還包括最高50億美元的低息貸款，以支持台積電在美國的擴張計畫。