快訊／中華隊「WBC資格賽違規」　蔡其昌發文道歉了

▲經典賽資格賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中華隊上周才驚險搶下經典賽正賽門票，卻因中職在比賽期間違規使用電子設備，挨罰2萬美元，被主辦單位警告。稍早，中華職棒聯盟會長蔡其昌在Threads發文致歉，強調會深切檢討並改進，避免在未來的國際賽事再發生。

蔡其昌稍早發文表示，有關資格賽首戰違規遭大會罰鍰之事，昨天聯盟已收到大會罰鍰的公文。有關這次的事件，我會與主管同仁共同深切檢討並改進，避免在未來的國際賽事再發生。

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按照大會規定，比賽中不能使用電子設備，據悉，在第1場比賽過程中，除了手機之外，筆電與印表機也出現在辦公室，並列印情蒐資料，被大聯盟人員制止，因此遭到罰款，相關人員也因為沒有配戴證件，一併被請出球場。

首戰西班牙中職違規之後 ，隔天大聯盟加強檢查進出人員，從飯店搭乘巴士開始控管，有未配戴證件人員想要上車遭到阻止，第2戰面對南非，相關人員想要進入球場十分困難，同時中職也被大聯盟告誡，如果同樣行為再犯，最嚴重可能失去參賽資格。

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