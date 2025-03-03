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台東男闖寺廟躺供桌2小時！誇張畫面曝　酒醒道歉：完全不記得

▲男子酒醉竟將供桌當床睡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲男子酒醉竟將供桌當床睡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市一間寺廟的信眾近日在整理供桌時，意外發現供桌上的擺設有移動跡象，經調閱監視器畫面，才發現一名男子疑似酒醉，竟直接躺在供桌上沉睡兩小時，直到被手機鈴聲吵醒後才離開。信眾對此場景感到錯愕，直呼從未聽說過有人敢在供桌上睡覺。

從監視器畫面可見，當天凌晨，一名身穿綠色夾克、黑色上衣及黑色長褲的年輕男子搖搖晃晃地步入寺廟，疑似因為酒醉而行動不穩。他來到供桌前，先是脫下鞋子，接著小心翼翼地移開供桌上的神像及法器，並繞行桌面確認四周無人後，便直接爬上供桌，縮成一團熟睡。

該男子自凌晨五點開始沉睡，期間未踢倒任何供桌上的物品，直到早上七點被手機鈴聲吵醒，才緩緩起身離開，甚至還記得將廟門關上。之後，早起的信眾在整理供桌時，發現異常，經調閱監視器後才發現這起離奇事件。

這座寺廟位於台東市四維路，主要供奉玄天上帝與濟公。寺廟平時在夜間皆會上鎖，唯獨近日適逢土地公與濟公誕辰，才特別開放，沒想到卻意外讓這名男子進入。所幸寺內物品並未遭竊，廟方也未因此感到困擾。負責廟務的堂主表示：「或許是神明的指引，讓這名男子來此避禍消災。」

事件發生後，該男子於晚間主動前往寺廟上香，並向廟方表達歉意。他表示，當天因為喝多了酒，完全不記得自己曾做過如此舉動，直到酒醒後回憶起來，才趕緊到廟裡道歉。由於男子態度誠懇，寺廟方面也選擇不予追究，讓這起「供桌變床」的奇特事件圓滿落幕。

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