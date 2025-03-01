台東主席盃慢壘賽開幕　警方宣導交通安全與防詐

▲台東延平警所長場邊「舉牌」宣講交安防詐新招。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣延平鄉年度體育盛事「第24屆主席盃慢速壘球賽」於2月28日上午正式開幕，賽事吸引眾多地方球隊參與，現場熱鬧非凡。此次比賽不僅是運動競技的舞台，也成為宣導交通安全與防詐騙資訊的重要平台。延平分駐所所長張哲瑋率領警隊深入賽場，運用創新互動方式向民眾宣導反詐與交通安全資訊，獲得熱烈迴響。

賽事適逢連假首日，吸引超過200名選手及觀賽民眾聚集於延平鄉壘球場。張哲瑋所長把握機會，於上午10時帶領員警團隊在場內巡迴，手持「打詐儀錶板」QR Code手舉牌，向選手與觀眾逐一解說最新詐騙手法。根據警方統計，目前常見的詐騙手法包含假投資、釣魚簡訊及冒充公務機關詐騙。張哲瑋表示：「民眾只需掃描QR Code，即可掌握全台最新詐騙案例與防範技巧。」他特別提醒，詐騙集團手法層出不窮，尤其鎖定偏鄉長輩及青壯族群，而透過線上儀錶板可即時更新資訊，幫助民眾提高警覺。

現場球員紛紛拿起手機掃碼，一名球員笑著表示：「以前掃的是比賽成績，現在連防詐資訊都能掃，感覺警察的宣導方式越來越科技化！」此外，警方也特別針對參賽者多為自駕前往的情況，強調「酒駕零容忍」原則，呼籲民眾飲酒後務必尋求代駕或由未飲酒者駕駛，以確保行車安全。張哲瑋更以壘球規則做比喻：「就像跑壘時要踩壘包，上路也要遵守標線，遵守規則才能確保安全。」

主辦單位延平鄉公所對於警方的積極宣導表示肯定，並指出主席盃慢壘賽已連續舉辦24屆，近年來更結合反毒、交通安全等議題，使體育活動發揮社會教育功能，讓比賽不僅是運動競技，也成為提升公共安全意識的重要場合。

關山警察分局表示，由於偏鄉警力有限，需善用地方大型活動來提升宣導效益，未來將持續結合豐年祭、農產市集等社區活動，透過更生動的方式守護地方安全，致力於打造「宜居防詐山城」。警方同時提醒，若接獲可疑電話或訊息，請遵循「一聽、二掛、三查證」的防詐三步驟，並立即撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，亦可親至當地警察單位報案查證，以防範詐騙風險。