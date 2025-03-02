台東8旬翁騎車體力不支摔倒　關山警即刻救援助返家

▲八旬翁體力不支連人帶車倒地暖警「神救援」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2日上午10時許，一名年約80歲的男子在台東縣鹿野鄉瑞源村文化路騎乘機車時，疑似因體力不支，導致車輛失衡摔倒。關山分局瑞源派出所警員余詩涵巡邏經過，立即上前協助，確認男子意識清楚且無明顯外傷後，協助他將機車扶正，並攙扶至路旁休息。經過短暫調養，男子恢復體力，順利騎車返家。

據了解，該名潘姓男子獨居於鹿野鄉瑞隆村，當日上午外出探訪友人，返家途中疑因身體疲憊而發生意外。巡邏警員發現後，第一時間伸出援手，不僅確認其身體狀況，還進一步詢問健康情形，確認無慢性病史，此次摔倒純屬疲勞所致，且並無酒駕情事。警方提醒他出門時應適時休息，注意行車安全，並協助聯繫鄰里確認其返家路線無虞，確保安全。

瑞源派出所所長王建超表示，警方即時提供協助，展現守護民眾安全的職責。他也提醒，台東地區高齡人口比例較高，若民眾發現長者獨自外出時行動不穩或神情疲憊，可主動關心，必要時通報相關單位，以確保長者安全。此外，家有年長親屬的民眾，可考慮安排親友接送或使用大眾運輸工具，以降低意外風險。

關山分局進一步呼籲，若遇到緊急事故，可立即撥打110或聯繫當地派出所求助，警方將迅速到場提供協助，共同營造安全友善的社區環境，讓長者出行更加安心。