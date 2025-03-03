結紮3個月後老婆又懷孕　原來是男子「精子太活躍」

▲李姓男子結紮後，妻子仍懷孕。（圖／翻攝自光明網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

家住河南周口30歲的李姓男子和妻子婚後共懷孕8次，兩人育有3個孩子，為了往後生活著想，李先生去年9月做了結紮手術。可沒想到3個月後，妻子卻又懷孕了。經過檢查才發現，原來李先生「精子活躍率高，活力達三級」，讓他哭笑不得。

綜合陸媒報導，去年9月，李先生到醫院做了輸精管結紮手術。然而手術3個月後，李先生妻子沒有來月經，去醫院一檢查，發現懷孕了。

李先生當下前往醫院做了精液檢測，結果顯示精子活躍率高，活力達三級。李先生無奈表示，做完手術，比正常人還活躍，醫院說這是機率問題，「可能是你運氣不好」，他反問「那我做結紮的意義是什麼？當時手術怎麼做的？」

對此，進行結紮的醫生並未出面，同院的其他工作人員解釋，結紮3至6個月後仍然可能有精子。

▲李姓男子被醫院說是「運氣不好」。

李先生的妻子很氣憤，她說，「這事沒出現在你身上，你們不緊張，我都不知道我怎麼懷孕的」。

李先生不認可醫院的說法與處理方式，將此事反映到轄區衛健委，衛健委工作人員表示會介入調查。經過協調，醫院賠償李先生家人民幣1.6萬元。

這並不是個案，此前，上海的楊先生兩次結紮，妻子卻兩次懷孕，第一次在手術做完後5個月，第二次在手術做完後2個月。

另外，廈門一對夫妻也遇到了同樣的尷尬問題，丈夫進行輸精管結紮手術後一年，妻子被查出懷孕，不得已做了人工流產手術。夫妻倆把醫院告上法庭，最終，法院判決醫院向夫妻倆賠償總計約人民幣1.5萬元。