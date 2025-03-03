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全台有雨倒春寒　「最冷剩10℃」時間曝

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲本周夏天打回冬天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

全台有雨倒春寒！氣象專家吳德榮提醒，周二鋒面通過伴隨明顯降雨，氣溫驟降，乍暖還寒；冷空氣將於周四晚、周五晨降至最低，少部分平地的最低氣溫可降至10度左右。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日台灣仍在暖氣團內，中高雲增多，各地為晴時多雲的天氣，花東偶有零星少量飄雨的機率，白天溫暖如夏，本島各地區的最高氣溫都在30度以上。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮表示，周二鋒面通過伴隨明顯降雨，中部以北有小範圍對流發展（春雷乍響）的機率，冷空氣南下氣溫驟降，乍暖還寒，應特別注意氣溫劇烈變化（今高溫30度以上、周二晚低溫15度左右，超過15度）。

吳德榮指出，周三至周日清晨，北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波的水氣通過伴隨降雨，且偶有較大雨勢，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態；其他地區影響相對較小，但亦有明顯變化，要注意調適。

吳德榮說，這波冷空氣將於周四晚、周五晨降至最低，台北測站約可降至14或15度，為東北季風的機率略高於大陸冷氣團，但少部分平地的最低氣溫仍可降至10度左右，應注意保暖；周日白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣好轉。

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