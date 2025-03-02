一周如四季「30℃跌到12℃」挑戰冷氣團　3波變天上陣全台轉雨濕冷

▲挑戰冷氣團！下周鋒面、冷空氣和華南雲系輪番上陣。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

變天！中央氣象署表示，未來「一周如四季」，天氣系統多變化，鋒面、冷空氣和華南雲系輪番上陣，水氣一波波快速掠過，全台各地降雨機率高，搭配冷空氣南下，感受濕冷，從周一白天的高溫30度以上，到了晚上就剩15度，周三之後因冷空氣影響各地偏冷，下探12度，溫度和天氣變化相當明顯。

氣象署預報，明天（3日）白天各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，隨著鋒面接近，中部以北及東北部地區轉為零星短暫陣雨；入夜起鋒面逐漸通過，各地降雨轉趨明顯，並有短暫陣雨或是雷雨，尤其西半部及宜花地區有局部大雨發生機率，可能伴隨短時強降雨及強陣風等較劇烈天氣現象。

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▲全台轉雨搭配冷空氣感受濕冷。（圖／NCDR、中央氣象署）



氣溫方面，今晚明晨各地低溫約20至23度，白天仍為溫暖偏熱的天氣，北部及東半部高溫約28到30度，中南部約32度以上，近山區氣溫會再略高一些，入夜後冷空氣南下，各地逐漸轉濕冷。

氣象署指出，鋒面4日（周二）逐漸通過，雨勢大，緊接著一波冷空氣南下，挑戰大陸冷氣團等級，全台清晨轉冷，全台有陣雨或雷雨機率，西半部、宜花、基隆北海岸雨勢最明顯且廣泛，可能有局部短延時大雨發生機率。4日之後水氣一波波快速掠過，預計5日（周三）華南雲雨區東移，各地冷的感覺更明顯，且容易下雨，尤其中部以北及宜花降雨範圍較為廣且持續，感受濕冷。

▼氣象署一周天氣預報：



【3/3(一)】白天鋒面接近－

天氣轉變的過程，大多為穩定天氣，中午左右隨鋒面靠近，天氣轉不穩

各地大多為多雲到晴，花蓮、台東及恆春半島有零星飄雨，中午左右鋒面接近，中部以北及宜蘭開始轉有零星陣雨的天氣

【3/3(一)晚～3/5(三)清晨】鋒面逐漸通過，冷空氣南下－

溫度下降，各地漸轉冷

各地有陣雨或雷雨，特別注意西半部及宜蘭、花蓮容易有局部大雨發生

【3/5(三)白天～3/7(五)】冷空氣搭配華南雲雨區東移－

各地整天偏冷，加上華南雲雨區，各地冷的感覺更明顯

各地皆容易下雨，尤其中部以北及宜蘭、花蓮降雨範圍較為廣且持續

【3/8(六)、3/9(日)】冷空氣影響－

北部、東半部整天仍冷，中南部日夜溫差稍大

迎風面水氣仍多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部漸轉為多雲到晴，能看見陽光的天氣型態