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濕冷劇變夏回冬　今晚起「全台下4天」雨最大地區曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣變化相當大。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今天暖如夏，周二劇變打回濕冷冬天！中央氣象署表示，今天晚起至周三清晨鋒面逐漸通過，及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地有短暫雷陣雨，西半部、東北部、東部、基隆北海岸並有局部大雨發生機率。

氣象署今晨發布「濃霧特報」，今日金門、馬祖、中部以北、基隆北海岸，及清晨南部易有局部低雲或霧影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象署指出，今天白天各地大多為多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨，隨著鋒面接近，中部以北及宜蘭轉為零星短暫陣雨；下半天起鋒面接近，各地降雨轉趨明顯並有短暫雷陣雨，尤其在西半部及宜花有局部大雨機率，留意可能伴隨短時強降雨、強陣風等較劇烈的天氣現象。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，今日白天仍溫暖偏熱，北部及東半部高溫約28到30度，中南部約32至33度；入夜後冷空氣南下，各地逐漸轉濕冷。

氣象署提醒，周二至周三清晨鋒面逐漸通過，及東北季風增強或冷氣團南下，各地清晨轉冷，全台有陣雨或雷雨機率，西半部、宜花及基隆北海岸雨勢最明顯且廣泛，可能有局部短延時大雨機率。

氣象署預報，周三白天至周五東北季風或冷氣團影響，及華南雲雨區東移，各地天氣濕冷，降雨機率仍高，中部以北、宜花降雨範圍較廣泛；周六、周日東北季風或冷氣團影響，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

（圖／氣象署）

▲▼周二雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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