罷團3／5開始二階連署！民眾黨喊「力挺高虹安」　黨代表：正面迎戰

▲「風城安心上路」團體發起罷免停職中的新竹市長高虹安，將於3月5日進入第二階段連署。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者袁茵／台北報導

全台大罷免潮持續升溫，中選會日前公布罷免第一階段連署審查結果，19位藍委及新竹市長高虹安一階過關，曾代表民進黨參選立委、陽明交大特聘教授林志潔昨（1日）表示，將於5日晚上進行第二階段連署。對此，民眾黨黨代表徐勝凌今（2日）喊話，民眾黨新竹黨部決定正面迎戰，倘若對方二階通過，「預估決戰時刻會在今年8月」。

針對罷免高虹安的團體將於5日晚上進行第二階段連署，曾於2022年參選新竹縣議員、現為民眾黨新竹縣黨代表的徐勝凌2日在臉書表示，這次民進黨發動的全國大罷免，恐怕民眾黨也難以置身事外，「面對惡意罷免，新竹黨部已決定正面迎戰，新竹市就是我們的主戰場！」

徐勝凌指出，「若讓賊人通過第二階段，預估決戰時刻會在今年8月。屆時可能需要新竹、乃至於全國小草協助，與我們一起並肩作戰，抵禦邪惡勢力。拜託大家了！」

針對民眾黨新竹黨部具體行為，記者致電新竹黨部主委李國璋，截至截稿前未取得回應。而民眾黨發言人張彤提及，面對民進黨這種毫無正當性發動的大罷免，製造社會對立，只為成就自身政治利益，民眾黨絕對會力挺高虹安，至於後續作為，仍待內部討論。

▼面對罷免高虹安第二階段連署將於3月5日啟動，民眾黨黨代表徐勝凌表示，新竹將是主戰場，新竹黨部已決定正面迎戰。（圖／翻攝自Facebook／徐勝凌）

▼罷免高虹安、鄭正鈐第二階段連署將於3月5日啟動。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）