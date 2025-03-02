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驚知友人家「都喝煮沸自來水」　嚇爛她！一票人吵翻：從小喝到大

▲水龍頭,清洗,自來水,生水示意圖。（圖／記者楊筱柔攝）

▲原PO驚訝得知友人家都喝煮沸的自來水。（示意圖／記者楊筱柔攝）

網搜小組／劉維榛報導

「認真嗎？」一名網友驚呼，最近聽聞友人聊起喝水話題，才知對方家都是直接把自來水煮沸，放涼就直接飲用，讓原PO訝異不已，「現在還有人這樣嗎？」文章曝光後，有網友直言要看地區，「小時候住過高雄，當時我們家一定不敢喝自來水；現在住在台北，翡翠水庫的水其實也很好，確實煮沸就能喝」。

一名網友在Threads表示，聽朋友說家裡喝的水，都是自來水煮沸後，放涼就能喝了，一番話讓原PO驚呆不已，因此好奇拋問「認真嗎？現在還有人這樣嗎？」

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底下網友熱議，「大學的時候看到店家用自來水煮我的湯麵，我驚訝到跟我同學說，對方居然回我：大家不都這樣嗎」、「住新北，從小到大都是自來水煮沸放涼倒Brita才喝」、「高雄不適合，味道太重喝不下去」、「從小到大也是都喝自來水煮沸的水，現在還是頭好壯壯」、「看區域吧！高雄的水質比較差，台北的水質比較好，我光洗澡皮膚感受就很明顯了」。

也有網友分享，「這問題其實要看地區，小時候住過高雄，當時我們家一定不敢喝自來水，都是去買水；後來搬家到屏東，水質好了，煮沸就能喝；現在住在台北，翡翠水庫的水其實也很好，確實煮沸就能喝」、「我台北人，家裡炒菜煮飯都是用自來水，我的南部朋友聽到都快嚇爛！後來我搬到台中，也開始用礦泉水煮飯」、「我覺得濾過比較好欸！爸爸、姑姑以前就是這樣，然後腎結石」。

台北自來水事業處官網顯示，自來水經過線上水質監測與品質監控，並取得環保署認證也會定期檢驗，自來水中不含化學有機汙染物、重金屬或致病微生物，「完全符合飲用水水質標準」。

雖然自來水出廠的水可以生飲，不過水質仍會受到供水管線、馬達、水塔等乾淨度影響，自來水送到家中水龍頭的過程中，有可能因為管線髒汙而被汙染，所以最好還是煮沸再喝，至於是否還有重金屬，照理來說含量非常非常少，不至於對人體造成影響，若有疑慮再多一層過濾程序。

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