方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」：根本神作

▲「華語樂壇R&B才子」方大同驟逝。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

金曲歌王方大同在上月21日因病辭世，享年41歲，據悉，他2010年曾因操勞過度，引發「爆肺」（氣胸）數度住院，近年出入醫院更為頻繁。方大同創造過無數膾炙人口的歌曲，就有網友詢問，「他的代表作是哪一首歌？」像是百萬點閱數的《愛愛愛》、《好不容易》、《復刻回憶》都被視為必聽神曲。

一名網友在PTT難過表示，聽到方大同病逝後，他也感到惋惜，很謝謝方大同的歌陪伴大家十餘年，因此想問「哪一首歌是他的代表作呢？」

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對此，原PO先放上《愛愛愛》、《好不容易》，以及方大同與薛凱琪合唱的《復刻回憶》的YouTube連結，藉由這三首歌曲來緬懷這位音樂才子。

文章曝光後，粉絲們邊流淚邊回應，「情翔飛」、「很喜歡《夠不夠》這一首」、「我會推《趕場》，第一張《Soul Boy》真的很頂」、「最新一首《沒啥好說》，可以聽聽看」、「天啊，我真的落淚了...《三人遊》跟《LOVE SONG》」、「真的很難過，《紅豆》真的很好聽」、「每首都好好聽，天啊，太可惜想哭」。

對於方大同驟逝，唱片公司僅表示他與病魔抗爭五年，但不願透露他的病因，因此眾說紛紜，更被猜測是罹癌，但有網友自稱取得方大同前經紀人透露的內容，表示方大同過世時，肺部已嚴重纖維化。

據了解，方大同14年前就罹患氣胸，在2010年時曾因操勞過度，出現氣胸症狀而數度住院，肺部狀況本來就不是非常好，且綜合各大健康網站說法，肺纖維化不僅呼吸困難，也會發生呼吸衰竭、低血氧等狀況，若是特發性肺纖維化，平均五年存活率更是不到二分之一，死亡率甚至高於癌症。