歐盟外長：自由世界需要新領袖　盧比歐反嗆「沒戰略」想再拖1年

▲美烏談判破局之後，盧比歐反擊歐洲外長的言論。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國與烏克蘭總統的白宮會談淪為「世紀外交災難」，導致礦產協議與軍援蒙上陰影。對此，歐洲領袖紛紛出聲力挺基輔，甚至與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隔空唇槍舌戰。

美烏總統撕破臉之後，歐洲領袖紛紛表態力挺澤倫斯基，包括波蘭、英國、德國、法國、捷克、西班牙、立陶宛、義大利等。

而歐盟外交與安全政策高級代表、歐盟委員會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）2月28日表示，「今天，顯而易見的是，自由世界需要一名新的領導人。這項挑戰將由我們、歐洲人來承擔」，同時重申全力支持澤倫斯基與烏克蘭人民。

▲卡拉斯曾任愛沙尼亞前總理，如今職務等同於歐盟外交部長。（圖／路透）



對此，盧比歐接受CNN採訪時，反擊卡拉斯與其他歐洲官員。他宣稱，歐盟根本沒有結束這場毀滅性衝突的「戰略」，「這些人只是在玩愚蠢的遊戲，說著這些話，他們的退場策略是什麼？其他人的退場策略是什麼？」

盧比歐說，「地球上唯一積極試圖結束這場衝突的人，名字就叫做川普。他是唯一試圖這麼做的人，而我們應該幫他達成目標。」

盧比歐詢問，「歐洲結束這場戰爭的計畫是什麼？」他不願透露姓名的一名外交部長表示，「那就是戰爭再持續一年，直到俄羅斯感覺被削弱，直到乞求和平的程度。這是又一年的殺戮、死亡與毀滅。順道一提，在我看來，這不是一個非常實際的計畫。」

《政客》（POLITICO）指出，隨著歐洲人反對華府與俄羅斯總統普丁日益靠攏，以及川普對澤倫斯基的威嚇，對於戰後搖搖欲墜的「歐洲─美國」西方聯盟而言，這可能是一個重大的轉折點。