澤倫斯基喊理解川普　重申已準備簽礦產協議、對美只有感激

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基28日和美國總統川普在白宮爆發激烈口角，導致後續雙邊原訂的礦產資源協議簽署儀式也被取消，消息震驚國際社會。對此，澤倫斯基1日表示，他能理解川普政府想尋求與俄羅斯總統普丁對話，也重申烏克蘭已準備好簽署礦產協議，希望美國能承諾並提供烏克蘭安全保障。

澤倫斯基1日在網路社群X表示，烏克蘭非常感謝川普總統、美國兩黨成員及所有美國人民的幫助，烏克蘭人一直心存感激，尤其是被全面入侵的這三年，美國的支持對於烏克蘭的生存非常重要，儘管現在對話出現困難，雙方仍是夥伴，「我們需要彼此坦誠相待、交流，才能真正理解我們共同的目標。」

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示，他能理解川普政府想尋求與俄羅斯總統普丁對話，也重申烏克蘭已準備好簽署礦產協議。（圖／路透）

澤倫斯基接著說，烏克蘭已經準備好簽署礦產協議，但烏克蘭需要美國的承諾，沒有安全保障的停火對烏克蘭而言是危險的，「烏克蘭的人民需要知道美國是站在我們這邊的」、「我們希望和平。這就是我來到美國並拜訪川普總統的原因，礦產協議只是朝著安全保障和和平邁出的第一步」。

澤倫斯基指出，所有烏克蘭人民都希望美國能立場堅定的支持烏克蘭，他能理解川普政府想尋求與普丁對話，「但美國總說『透過實力確保和平』，而我們聯手能對普丁採取更有力行動」、「是俄羅斯把戰爭帶到了我們的領土和家園，他們錯了，因為他們不尊重我們的領土完整」。