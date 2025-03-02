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澤倫斯基會見英相施凱爾　兩國簽署逾900億貸款協議

▲烏克蘭總統澤倫斯基與英國首相施凱爾會面 。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基與英國首相施凱爾會面 。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基昨天在白宮與美國總統川普不歡而散後飛往倫敦參加會談，並受到英國首相施凱爾的熱情歡迎。英國和烏克蘭還簽署1項價值22億6000萬英鎊（約新台幣935億元）的貸款協議，以支持烏克蘭提升國防能力。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的車隊駛入唐寧街（Downing Street）之際，現場民眾紛紛高聲歡呼，施凱爾（Keir Starmer）不僅熱情擁抱澤倫斯基，兩人還合影留念，之後澤倫斯基進入首相府。

施凱爾告訴澤倫斯基：「唐寧街非常歡迎你。你們可以聽到外面的歡呼聲，你們得到全英國的力挺，無論需要多長的時間，我們都會與你們和烏克蘭站在一起。」

澤倫斯基回應：「我要感謝英國人民，從戰爭伊始就給予我如此大的支持。」

兩人閉門會談約75分鐘後，施凱爾護送澤倫斯基上車，兩人再度擁抱。

兩人會面之際，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）和烏國財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）在一場虛擬儀式上簽署貸款協議。

澤倫斯基表示，這筆貸款將用於在國內生產武器。據報導這筆巨款將利用俄羅斯主權資產的固定收益來償還。

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