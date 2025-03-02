華郵：川普擬終止對烏克蘭所有軍援

▲烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮不歡而散，導致美烏礦產協議及美國對烏軍援前景蒙上陰影。美媒2月28日引述一位美國高官的說法指出，川普政府正在考慮終止所有正在運交給烏克蘭的軍事援助。

《華盛頓郵報》報導，該名高官透露，若美國決定終止軍援，將影響透過總統撥款權（PDA）提供的數十億美元軍事裝備，包括雷達、軍車、彈藥及飛彈等，這些裝備原定陸續運交烏克蘭。

川普政府認為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對美方推動的俄烏和平進程態度過於「頑固」，若無法改變立場，華府可能正式宣布終止軍援，進一步削弱烏克蘭的防禦能力。

不過，美國國務院發言人布魯斯（Molly Bruce）則暗示，事情仍有轉圜空間。她在接受美國《福斯商業頻道》（Fox Business）專訪時表示，澤倫斯基可能對在白宮公開質疑川普的舉動感到後悔，但仍有機會扭轉局勢，而且「他應該知道該如何做」。

布魯斯強調，當天的激烈討論並不代表美烏礦產協議已經成死局，但接下來如何發展，澤倫斯基得做出決定。她甚至表示，白宮方面對這場電視直播中的激烈交鋒「並沒有感到不悅」，反而認為這正是「讓美國再次偉大（MAGA）」重要的一部份。

「美國人民投票選出川普，就是為了看到這種直接對話與清晰的外交行動」，布魯斯表示，美國觀眾能夠在公開場合清楚看到總統的立場與決策邏輯，這是「極為罕見的場景」。

此外，《美國國家廣播公司》（NBC）1日報導，美國國務院已正式終止美國國際開發署（USAID）協助修復烏克蘭電網的計畫。該計畫原投入數億美元，旨在協助烏克蘭修復遭俄軍破壞的基礎設施；然而，國務院發言人並未對NBC的詢問做出回應。

USAID不僅終止烏克蘭能源安全計畫，還大幅縮減駐當地人員。報導指出，該機構原本在烏克蘭派駐64名美國政府職員及約聘人員，如今僅剩8人留守，顯示美國對烏克蘭的援助已進入重大調整階段。