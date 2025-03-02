他問「為何要北漂做南部有的工作？」　網點出1關鍵：當然擠進來

▲想在台北工作的原因是什麼？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人嚮往到台北讀大學，畢業後也直接在台北找工作了。近日就有網友表示，他身邊有些朋友是從南部上來北部的，但明明很多工作都不是北部才有，為什麼要特地北漂做南部也有的工作呢？大家到北部工作的原因是什麼？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「為什麼一定要住台北」為標題發文，提到他身邊有些同學、朋友都是從南部上來台北找工作，如果是台北才有的職缺還能理解，但讓他納悶的是，好友們大多是特地到北部做南部就有的工作，像是服務業、餐飲業等。

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原PO強調，他並沒有看不起這些職業，只是以薪水來說，北部沒有特別高，然而北漂後，卻要付出不便宜的房租，把這些基本開銷都扣除之後，薪水其實也沒剩多少。因此他實在很想知道，大家到北部工作的原因是什麼呢？

貼文曝光後，有網友便直言，北部的工作機會還是比較多，「密度問題，打開徵才網站，台北的職缺有100個，高雄、台南職缺才10幾個」、「雖然不是一定，但確實台北機會比較多，店比較多，職缺也比較多，不管是要升遷或是轉職都快很多，另外就是台北好玩、好吃的很多啦」、「台北就是工作機會多，交通也便利，還有生活機能基本上不用擔心，當然一堆人想擠進來」。

也有網友回應，「我社恐反而不喜歡台北，長大搬到外縣市鄉下後過得比較快樂，在台北人多壓力大競爭大，有窒息感」、「想參加的藝文活動常常都只辦在台北，而且朋友都在台北，我又不太會騎車，台北交通比較方便。但最主要我覺得自己一個人比較自由」、「因為認識異性比較快，尤其男生」、「老實講台北就是有錢過很爽、沒錢很痛苦的都市」。