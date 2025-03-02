一定用過！他家浴室裝「飯店同款1物」被噁心到：再看到會怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少飯店現在改用補充罐，其中很常見壁掛式雙瓶給皂機。就有網友買房後，在浴室裝同款，覺得省空間又美觀。可用完後懶得補，最近才心血來潮想補充，順便清洗內罐。結果一打開，卻發現按壓彈簧都生鏽了，跟沒用完的沐浴乳、洗髮精混在一起，讓他直呼超噁心，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「買了飯店式的壁掛洗髮乳容器」，他買房後在浴室牆上裝了壁掛式雙瓶給皂機，沒想到後來每次用完都懶得再補充，最近才心血來潮想補洗沐用品，順便清洗一下內罐。豈料打開後發現，下方按壓彈簧居然生鏽了，還跟沒用完的沐浴乳、洗髮精混在一起。

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他忍不住覺得超噁心，文末開勸「家裡有用這種的真的拜託要注意！」也直呼「我甚至下次去飯店，再看到這種都會怕了。」

貼文引發討論，就有人指出，「這種要反覆使用的東西，尤其是會碰到水，要買品質好一點、不鏽鋼的」、「感覺只是你買到爛貨」、「你真的買到爛貨！我公司的洗手台邊也都用這樣款式的洗手乳機，從來沒用過裡面彈簧會生鏽爛掉的」「你買到比較不好的？我用了兩年沒這種問題，也有賣裡邊零件可以換。」

還有網友表示，「覺得另一種壁掛壓瓶式的比較好，瓶子清洗方便，更換成本也低」、「其實很多高級飯店都是用瓶裝的，用瓶裝才看得出是用高級品牌」、「以前看過影片，有外國房務員還是空服（我忘了），說他住飯店絕對不會使用這個，寧可自備，因為你根本不知道被人灌過什麼東西進去」、「我房間也是用這種，後面根本懶得加，笑死。」