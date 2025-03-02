尪約初戀泡湯採草莓！被抓急喊「是大眾池」　人妻忍5年崩潰：賤男

▲人妻意外發現老公居然約初戀女友泡湯、採草莓，此事也讓她糾結了5年。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

通常有伴侶的人，對異性都會有邊界感。一名人妻淚訴，老公居然約初戀女友泡湯、採草莓。儘管老公辯稱只是泡大眾池，沒有背叛婚姻，人妻仍感到震驚和憤怒，5年來多次提離婚，但老公都不肯，讓她氣喊出軌的渣男「憑什麼擁有老婆的陪伴」。

該名人妻在Dcard以「約陽明山泡溫泉代表什麼」為題發文，表示與老公結婚數十年，由於百分百信任，從未干涉其交友圈及查看手機，即使某次出差回來，女兒在他手機發現與異性極其曖昧對話，卻仍選擇相信他。2020年某天老公外出忘帶手機，自己無聊打開來看，結果發現老公居然於2019年12月約初戀情人到陽明山泡溫泉、採草莓。

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人妻坦言，當下很震驚憤怒，多年信任竟換來背叛，不過老公解釋是泡大眾池，從未背叛她，「時隔5年還是很糾結，約女生泡溫泉代表什麼？單純泡湯還是其他？」

人妻嘆，這幾年每每想起這件事都會很生氣，並多次提離婚，但老公不願意，「實在無法理解，出軌等於不愛伴侶了，放他自由追愛，為何還死纏不放，一個出軌的賤男，憑什麼擁有老婆的陪伴。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「5年都過了，其實妳內心都知道，但不願意去面對罷了，當時選擇不去戳破，維持現狀是妳的決定」、「沒有背叛是屁話，到底誰會相信」、「哪個正常老公會約其他女人泡溫泉，別再自己騙自己」。

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