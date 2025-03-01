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福建開放台灣業者成立節目製作公司　首張許可證一周內發出

▲▼福建開放台灣業者成立節目製作公司　首張許可證一周內發出。獨甪獸影視文化傳媒有限公司。創辦人江國銘。（圖／翻攝廈門日報）

▲「獨甪獸影視」創辦人江國銘（右）拿到許可證。（圖／翻攝廈門日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省2月27日推出17新的惠台措施，包含試點允許台灣業者在福建投資設立廣播電視節目製作經營公司。新措施上路之後，廈門台資企業獨甪（音同：鹿）獸影視文化傳媒有限公司很快提出申請，拿到了首張許可證。

根據《廈門日報》報導，廈門海滄的台資企業獨甪獸影視文化傳媒有限公司，是在新措施上路後，拿到大陸第一張針對台灣業者的《廣播電視節目製作經營許可證》，編號為（閩）字第00001T號。

獨甪獸影視文化傳媒有限公司為一家短影音製作公司，已入駐廈門智能視聽產業基地海滄拓展區，製作了兩部短劇，都在短影音平台完成上線。

該公司創辦人江國銘表示，在廈門的註冊過程中，公司得到了當地政府的積極支持和協助，「廈門不僅有著優美的自然風光和豐厚的文化底蘊，與台灣地區地理位置相近，語言相通，文化同根同源，而且有著促進兩岸關係發展的積極態度和務實舉措，為公司在大陸的發展提供了得天獨厚的條件。」

江國銘說，公司將在廈門製作更多反映兩岸生活的影視作品，以增進兩岸同胞的相互瞭解和情感交流。

報導提到，江國銘來自台南，是一名「80後」，從南台科技大學資訊傳播所畢業後就一直從事影視製作。去年，他嗅到大陸短劇商機，決定來大陸發展，並選擇從廈門登陸。

江國銘指出，廈門風光優美、文化底蘊濃厚，一系列助力台胞創業的優越政策和務實舉措，為公司在大陸發展提供得天獨厚的條件。

江國銘還說，他們正在製作一部聚焦兩岸融合主題的短劇，講述一名台灣女大學生到福建尋根的故事，「公司將立足廈門，製作更多反映兩岸民眾生活的影視作品。」

▲▼福建開放台灣業者成立節目製作公司　首張許可證一周內發出。獨甪獸影視文化傳媒有限公司。創辦人江國銘。（圖／翻攝廈門日報）

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