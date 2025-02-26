WBCQ誰的表現最讓人驚喜？　一票人被他圈粉：大場面選手

▲王博玄的表現讓許多網友很驚喜。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊昨天在經典賽資格賽的關鍵一役中，再度對上西班牙，開路先鋒由全隊「安打王」王博玄擔綱。經過這次賽事，就有網友丟出話題，想知道這屆WBCQ，誰的表現最讓人感到驚喜呢？以他自己來說，就覺得是王博玄。貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的Baseball板上，以「這屆WBCQ最讓你驚奇的球員是誰」為標題發文表示，他覺得王博玄是這次讓人最驚奇的選手，王博玄過去挑戰中職選秀卻落選，好在後來台鋼雄鷹隊選中他，更差點拿到新人王。因此他認為，如果有MVP的話，真的想要是王博玄拿到。

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接著原PO也提到，其實蔣少宏也是隱形的MVP，因為對方自帶強運，且配球讓人很驚喜，尤其是9局下，實在令人印象深刻。而他也好奇，大家覺得這屆WBCQ，誰的表現最讓人感到驚喜呢？

▲對上南非那場，宋晟睿敲出「場內全壘打」。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，一票網友也直呼，「我二弟（2D）天下無敵」、「王博玄，2D」、「2D天下無敵」、「驚奇的話是2D」、「2D啊，完全被圈粉」、「孫本來就強，不驚奇，王博玄真的驚奇」、「真正的台鋼大王2D」、「2D，根本沒人覺得他可以攻守都這麼強吧」、「2D，大場面選手」。

除了王博玄，宋晟睿也頻頻被點名，「博玄大王、宋88真的超讚」、「這次才知道的就宋88」、「2D是驚喜，可是選MVP是88貢獻度高吧」、「88，美技守備+跑壘積極」。還有網友回應，「台灣很久沒有曾峻岳這麼霸氣的終結者了」、「林維恩速球的轉速真的有夠香」、「蔣配球真的高下立判，有驚訝到」、「孫易磊也不錯，那兩K很帥」、「孫易磊，這個年輕人不簡單」。