涉擄人勒贖！女加假檢警LINE　慘被騙走1100萬...房子也沒了

▲▼警方逮捕6名詐欺車手並查扣相關犯罪物證，依詐欺罪嫌分別移請花蓮地方檢察署偵辦。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣自去年11月至今年1月受理詐騙案件共559件，進一步統計，詐騙手法以假投資116件（20.75%）最高，假網拍（購物）54件（9.66%）次之，解除分期付款（騙賣家）45件（8%）再次之，財損數仍屬假投資詐騙手法最高。



為打擊詐欺犯罪，警政署「打詐儀錶板」獨立網站已於去年12月1日正式上線，整合「每日詐騙現況」、「各縣市數據統計及每日案例」、「最新詐騙案例及手法」、「防詐秘笈」、「詐騙公式拆解」及「各類型宣導短片」等防詐素材，供民眾瀏覽，以提升全民防詐意識。



詐欺案件各類贓款透過虛擬資產掩飾或隱匿，經政府修訂洗錢防制法後，未至金管會完成洗錢防制法登記的交易所及個人幣商，不得提供虛擬資產服務，如未依法登記而提供服務者，將有相關刑責，因此詐騙集團會利用車手提領方式取得贓款，而車手來源多半利用假求職應徵自願者工作，完成提領後再略施小惠，車手犯嫌遭逮捕後，除面對刑責外，依據民法185條規定，須連帶負損害賠償責任。



花蓮縣警察局日前接獲民眾林女報案，聲稱一名自稱新北市戶政事務所公務員來電謊稱其身分遭盜用，誘騙被害人加入暱稱「刑警許泰源」及「檢察官周士榆」LINE好友，過程中犯嫌表示林女涉入擄人勒贖案件要求配合偵辦，並以調查金流、監管財產等話術騙取被害人提款卡及密碼，由車手提領林女名下銀行帳戶內存款共計新台幣239萬元餘。

等到提領殆盡，犯嫌又要求林女將名下不動產質借變換現金，犯嫌先將房產資料轉介予配合之融資公司借款1,100萬（扣除手續費等，剩餘880萬元）後，再指派車手取款，導致林女損失千萬元。





花蓮縣警察局獲報後，隨即彙整卷證報請臺灣花蓮地方檢察署檢察官指揮偵辦，持搜索票及檢察官核發之拘票，逮捕巫嫌等6名詐欺車手犯嫌，偵訊後將巫嫌等依詐欺罪嫌分別移請花蓮地方檢察署偵辦。



花蓮縣警察局長陳百祿表示，因政府強力打擊詐騙案件，致使詐團假投資廣告投放減少，詐團走回頭路，改以民眾涉及刑事案件，須配合調查的「假檢警詐騙」手法，此類型手法多半謊稱民眾身分遭冒用、涉及重大刑案，製造民眾恐慌，進而以「調查金流」、「監管財產」等話術，誘騙被害人交付提款卡及密碼，待被害人存款遭提領殆盡，便要求其抵押房產借款，再騙取款項，致被害人財損甚鉅，不可不慎。

提醒民眾，無論是檢、警辦案，均不會以電話或是加LINE好友方式聯絡，如有類似手法，必然是詐騙；民眾若有疑問，可打165反詐騙專線諮詢或上打詐儀錶板閱覽。

