金門女誤信「中大獎」陷阱！要開啟網路轉帳　警銀聯手成功阻詐

▲金門女子誤信詐騙手法欲至銀行匯款 警員機警攔阻 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣近日一名40多歲女子前往永豐銀行金門分行時，神情緊張且不斷要求行員開啟「網路轉帳」功能，聲稱只有完成此操作才能領取大獎，並詢問身旁的人有中過大獎嗎? 行員察覺異狀，隨即上前關心並通知警方協助 ，成功阻止詐騙行為。

金城分局接獲通報後，所長楊文寧立即率員火速趕抵現場，詢問該女子詳細經過。經了解，該女子接到一通自稱某大型企業客服的來電，告知她抽中了一筆數萬元的獎金。但由於「系統升級」，無法直接匯款，需先開通「網路轉帳」功能，並將款項轉入指定的「認證專戶」以完成匯款。

經警方耐心解釋中獎不需要開通網路轉帳，也不需要先行匯款，並勸說該女子停止操作，一番解釋後，該女子終於醒悟，決定不開通轉帳功能，成功避免了財產損失。她對警方和銀行人員的即時關懷與防詐作為表示萬分感激。

金城分局分局長陳盈元表示，詐騙手法日新月異，常見的話術包括「投資高獲利」、「假買家詐騙」、「假中獎通知」等，呼籲民眾凡遇到涉及匯款、轉帳、提供個資等情況，務必提高警覺，並立即撥打165反詐騙專線或110報案，以免成為詐騙集團的受害者。警方將持續強化與金融機構合作，共同守護民眾財產安全！