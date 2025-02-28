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好天氣要沒了！下周鋒面報到「大怒神式降溫」

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲下周鋒面報到，氣溫將急遽下降。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

228連假期間全台大致上會維持溫暖如夏的天氣。然而，從3月3日晚間起，鋒面將通過，東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地天氣將再度變天，迎來濕冷的氣候。

中央氣象署表示在3月1日和2日，各地早晚天氣稍涼，但白天會較為暖熱，溫度大約在20度至27度之間。全台大多為多雲到晴的天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。氣象局指出，3月2日環境風場為偏南風，氣溫將進一步升高，北部及東北部的氣溫在16至28度，中部15至27度，南部17至29度，花東20至27度。

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下周一開始鋒面逐漸接近，氣溫驟跌幅度超過10度，中央氣象署接著指出，3月3日起天氣將逐漸轉不穩定，南部及花東地區的降雨機率提高，北部及東北部氣溫為17至29度，中部18至30度，南部21至30度，花東21至28度。週一晚間至週二（3月4日）鋒面通過，東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷且易有雨，尤其西半部地區需注意局部較大雨勢，並可能伴隨短延時強降雨、瞬間強風及雷擊現象。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，3月4日清晨前，西部、金門及馬祖地區局部將有霧影響能見度，交通往返需特別留意。3月5日（週三）以後，鋒面離開後冷空氣將持續南侵，加上華南雲雨帶水氣補充，預計將迎來一波濕冷的天氣。雖然低溫數字不會太低，但因為水氣多且持續濕冷，全台冷意感受將會非常明顯，預估回溫需待下週末以後。

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