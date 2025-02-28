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228連假暖如夏31度！　下週「春雷乍響」驟冷不到10度

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲228連假「溫暖如夏」高溫31度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(28)日起至下週一(3日)台灣在暖氣團內，白天「溫暖如夏」高溫31度，下週二「春雷乍響」氣溫驟降，有機會出現10度以下低溫。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出， 今(28)日起至下週一(3日)台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧；花東偶有零星、少量飄雨的機率；白天「溫暖如夏」，本島各地區的最高氣溫將逐日升至30度以上。下週一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。

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今日西半部空氣品質仍不佳，戶外活動應注意。各地區氣溫為：北部12至29度、中部13至31度、南部14至31度、東部15至30度。

▲▼下週二(4日)2時地面氣壓及前6小時累積降水圖顯示，鋒面通過、伴隨明顯降雨(左圖)。同時閃電密度(前6小時)的模擬圖顯示，有雷雨發生的機率(右圖)。（圖／翻攝洩天機教室）

▲下週二(4日)2時地面氣壓及前6小時累積降水圖顯示，鋒面通過、伴隨明顯降雨(左圖)。同時閃電密度(前6小時)的模擬圖顯示，有雷雨發生的機率(右圖)。（圖／翻攝洩天機教室）

下週二(4日)晨鋒面通過、伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展(春雷乍響)的機率(圖)，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化(下週一30度以上高溫、下週二14度以下低溫，超過15度)。

下週三至週六(5至8日)北台灣不但受冷空氣影響最大，天氣持續多雨、且偶有較大雨勢，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態；其他地區亦有明顯變化，要注意調適。各國模式模擬這波冷空氣，部分平地仍將出現10度以下的最低氣溫；下週四、五(6、7日)台北測站則有觸及「大陸冷氣團」定義的機率。下下週日(9日)冷空氣才有減弱的趨勢。但愈近期末、模式的調整，愈需密切觀察。

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