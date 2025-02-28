　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台7線22歲女騎士摔車「慘被工程車輾過」　女目擊驚恐尖叫5秒

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女子昨（27）日上午騎車經過台七線15.4公里處往角板山公園方向行駛，行經一處彎道時突然失控打滑，王女滑倒摔車後，人車衝向對面車道，被一輛剛好經過的工程車輾過，所幸只有左腳輕微擦挫傷，雙方酒測值均為零，至於實際肇事原因仍待調查。而後方車輛的行車紀錄器也錄下事故過程，車上女子目擊恐怖車禍，驚恐尖叫長達5秒鐘。

▲桃園市王姓女子昨天中午騎車行經台七線大溪段往復興區角板山公園彎道處，突然失控滑倒遭對象工程車輾過，所幸僅左腳受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲王姓女子騎車行經台七線大溪段往復興區角板山公園彎道處，失控滑倒遭工程車輾過，所幸僅左腳受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，昨天上午11時42分許，22歲的王姓女子騎乘機車由大溪往復興區角板山公園方向行駛，行經復興區台七線15.4公里處一處彎道時，疑因過彎角度過大失控打滑摔車，人車衝向對面車道，被44歲洪姓男子駕駛工程車迎面輾過，驚悚畫面讓現場路人與特產攤商都嚇了一跳，後方車上女子更是驚恐尖叫。

▲桃園市王姓女子昨天中午騎車行經台七線大溪段往復興區角板山公園彎道處失控滑倒意外，圖為彎道現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓女子昨天中午騎車行經台七線彎道處失控滑倒意外，圖為彎道現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方據報後趕抵現場，並通知復興區消防分隊救護人員到場，救護人員檢視王女傷勢僅左腳有擦挫傷，意識清醒並無大礙，警方為雙方酒測，酒測值均為零，王女經救護人員包紮後送醫治療；大溪警方呼籲，駕駛車輛行經彎道時應減速慢行，以維自身及其他用路人安全。

▲桃園市王姓女子昨天中午騎車行經台七線大溪段往復興區角板山公園彎道處失控滑倒意外，圖為王女機車受損狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓女子昨天中午騎車行經台七線失控滑倒，圖為王女機車受損狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

  【更多新聞】

假裝買金飾送妻！桃園男1把搶走9條金項鍊　躲12小時山區落網

桃園銀樓劫匪起底！羈押獲釋隔天就動手再搶　警深夜緝捕歸案

快訊／桃園鬧區銀樓被搶！劫匪奪數條金項鍊遁逃　警全力緝捕中

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國中生疑遭餵毒亡！　校方聲明又刪曝原因
5億高中生告別式！等嘸家屬到場　姑姑首現身
13歲國中生疑遭餵毒亡　校方「聲明偷改」被罵翻
5年沒碰女人！　人夫摩鐵激戰「和女兒同年小三」
鬼鬼未婚生女　未公開私照曝光！
薔妹「我們結婚了」曬甜蜜婚照！　新娘身份全場驚
吳宗憲怒開轟小優　玥熹發聲謝：不能白白被潑髒水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搶命畫面曝！女倒路邊昏迷「無呼吸心跳」　熱血天使幫CPR

台南國中生疑遭霸凌亡！校方發聲明又刪原因曝：考量家屬情緒反應

5億高中生告別式！等嘸家屬到場　姑姑首現身：一定會有因果報應

台7線22歲女騎士摔車「慘被工程車輾過」　女目擊驚恐尖叫5秒

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　校方5點聲明「偷改文章」被罵翻

涉擄人勒贖！女加假檢警LINE　慘被騙走1100萬...房子也沒了

男拒檢落跑「警用電腦也載走」躲14hrs到案　怕被發現丟河裡

5億高中生告別式！禮儀業者：冰666天已成屍乾　賴母常來祭拜

衝宜蘭吃湯包返程釀禍！北宜過灣失控撞對向　情侶出遊慘被擊落

5年沒碰女人！摩鐵激戰「和女兒同年」小三　人夫爽喊：好滿足

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

竹東驚現「3公尺深天坑」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

搶命畫面曝！女倒路邊昏迷「無呼吸心跳」　熱血天使幫CPR

台南國中生疑遭霸凌亡！校方發聲明又刪原因曝：考量家屬情緒反應

5億高中生告別式！等嘸家屬到場　姑姑首現身：一定會有因果報應

台7線22歲女騎士摔車「慘被工程車輾過」　女目擊驚恐尖叫5秒

台南13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡　校方5點聲明「偷改文章」被罵翻

涉擄人勒贖！女加假檢警LINE　慘被騙走1100萬...房子也沒了

男拒檢落跑「警用電腦也載走」躲14hrs到案　怕被發現丟河裡

5億高中生告別式！禮儀業者：冰666天已成屍乾　賴母常來祭拜

衝宜蘭吃湯包返程釀禍！北宜過灣失控撞對向　情侶出遊慘被擊落

5年沒碰女人！摩鐵激戰「和女兒同年」小三　人夫爽喊：好滿足

SCFI連七跌　下周美西運價跌破2千元　歐線漲價估僅數日行情　

台東警方揭露最新詐騙手法　強化青少年防詐意識

搶命畫面曝！女倒路邊昏迷「無呼吸心跳」　熱血天使幫CPR

新加坡遊客「藥留民宿冰箱」　台東暖警接力尋回

台南國中生疑遭霸凌亡！校方發聲明又刪原因曝：考量家屬情緒反應

邁入第4年！推廣特有節慶氣氛　台灣文化祭嘉義登場

快訊／15:23台灣東部海域規模3.8地震　最大震度3級

5億高中生告別式！等嘸家屬到場　姑姑首現身：一定會有因果報應

對中關稅又+10%！路透分析「川普真正盤算」　這情況恐遭反擊

賴清德指228是蔣介石滔天大罪　蔣萬安：政治人物應謙卑面對歷史人民

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

社會熱門新聞

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

1男失蹤多日！遺體在「杏林醫院」內

頭牙前找到碎屍魔大嫂頭顱　專家：降頭反撲

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

五億高中生「冰封666天」成乾屍　今火化

摩鐵激戰「女兒同齡」小三」人夫慘了

新北五工派出所長戰酒店！被設局拍照記一大過拔官

竹東驚現天坑！3秒吞掉休旅車畫面曝

更多熱門

相關新聞

金針+繡球花季遊桃園　農遊小旅行快報名

金針+繡球花季遊桃園　農遊小旅行快報名

桃園市農遊小旅行名聞全臺，今年度首次以台七線作為主要幹道，以兩休閒農業區的特色花卉金針花與繡球花為主題，在5月11日至26日展開為期16天的「2024花現台七-繡球金針農遊趣」活動，整合16個農場及休閒農業業者，打造18條主題農遊小旅行，讓民眾在5月享受繽紛花季，感受山城農莊生活。

快訊／宜蘭台七線82K處電線桿倒塌

快訊／宜蘭台七線82K處電線桿倒塌

台七線復興段6處土石崩塌　緊急清除搶通

台七線復興段6處土石崩塌　緊急清除搶通

桃園18歲少女找朋友失蹤！車遭埋台七線

桃園18歲少女找朋友失蹤！車遭埋台七線

台7線7.5公里土石坍方　單線雙向通車

台7線7.5公里土石坍方　單線雙向通車

關鍵字：

台七線女騎士過彎摔倒工程車輾壓左腳擦傷

讀者迴響

熱門新聞

網紅3歲女兒感冒送醫　打針後死亡！

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒

逛日本「驚見買一送一」爽結帳！下秒虧大了

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

更多

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面