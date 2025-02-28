台7線22歲女騎士摔車「慘被工程車輾過」　女目擊驚恐尖叫5秒

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女子昨（27）日上午騎車經過台七線15.4公里處往角板山公園方向行駛，行經一處彎道時突然失控打滑，王女滑倒摔車後，人車衝向對面車道，被一輛剛好經過的工程車輾過，所幸只有左腳輕微擦挫傷，雙方酒測值均為零，至於實際肇事原因仍待調查。而後方車輛的行車紀錄器也錄下事故過程，車上女子目擊恐怖車禍，驚恐尖叫長達5秒鐘。

▲王姓女子騎車行經台七線大溪段往復興區角板山公園彎道處，失控滑倒遭工程車輾過，所幸僅左腳受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，昨天上午11時42分許，22歲的王姓女子騎乘機車由大溪往復興區角板山公園方向行駛，行經復興區台七線15.4公里處一處彎道時，疑因過彎角度過大失控打滑摔車，人車衝向對面車道，被44歲洪姓男子駕駛工程車迎面輾過，驚悚畫面讓現場路人與特產攤商都嚇了一跳，後方車上女子更是驚恐尖叫。

▲桃園市王姓女子昨天中午騎車行經台七線彎道處失控滑倒意外，圖為彎道現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方據報後趕抵現場，並通知復興區消防分隊救護人員到場，救護人員檢視王女傷勢僅左腳有擦挫傷，意識清醒並無大礙，警方為雙方酒測，酒測值均為零，王女經救護人員包紮後送醫治療；大溪警方呼籲，駕駛車輛行經彎道時應減速慢行，以維自身及其他用路人安全。

▲桃園市王姓女子昨天中午騎車行經台七線失控滑倒，圖為王女機車受損狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）