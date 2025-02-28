花旗銀行出包！280美元險「匯成81兆美元」　1員工機警擋下

▲花旗銀行再度出現超過10億美元的「差點失誤」（near miss）事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

花旗銀行（Citigroup）2024年4月發生一起嚴重的交易錯誤，原本客戶只是要匯出280美元（約新台幣9208元），但卻因作業員疏失，變成81兆美元（約新台幣2663兆元）。而負責匯款與審核交易的員工都沒有發現，直到第3名員工發現帳戶餘額異常後，緊急收回款項，才成功攔截，未讓這筆異常交易的資金真正流出銀行。

根據《金融時報》報導，這筆錯誤交易發生在2024年4月，原本應該轉帳280美元（約新台幣9208元），到客戶帳戶，但卻因為系統介面繁瑣，導致負責交易的員工輸入錯誤，變成匯出81兆美元（約新台幣2663兆元）。

最初負責付款的員工並未發現這項疏失，而負責二次審核的專員也未能發覺異常。直到第3名員工在檢查銀行帳戶餘額時，才發現有異，緊急在交易發生的90分鐘後扣下該筆款項，而這筆匯款也在數小時後被撤銷。

根據內部報告，雖然此次「差點失誤」（near miss）並未導致資金外流，但花旗銀行也向美國聯準會（Fed）及美國通貨監理局（OCC）通報此次事件。

花旗銀行表示，該銀行的「偵測控制機制」迅速識別到2個花旗內部帳戶之間的輸入錯誤，並即時撤回交易，確保資金未真正流出。

報導指出，這起81兆美元（約新台幣2663兆元）的輸入錯誤，是因為花旗內部備用系統的操作介面不夠直觀。當時雖然款項隨即獲准，但是仍然無法正常完成，因此技術團隊要求負責處理匯款的員工改以手動方式，在一個不常使用的備用系統重新輸入交易。然而，該系統的金額欄位預設為15個零，輸入時員工忘記刪除這些預設數字，最終造成81兆美元（約新台幣2663兆元）的驚人錯誤。

根據內部調查，花旗銀行2023年共發生10起「差點失誤」事件，涉及金額皆超過10億美元（約新台幣328億元），儘管比2022年的13起有所減少，但仍突顯花旗銀行在風險管理上的漏洞。

由於「差點失誤」事件無須向監管機構通報報告，因此市場上缺乏完整數據，但多名前監管官員及銀行風險專家表示，金額超過10億美元的錯誤在美國銀行業界相當罕見。

花旗銀行2020年就曾因錯誤向化妝品公司露華濃（Revlon）的債權人支付9億美元（約新台幣295億元），引發法律糾紛，並導致時任執行長被迫下台，同時讓花旗面臨高額罰款。