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桃園18歲少女離奇失蹤！出門找朋友「車遭埋台七線」　警消搜索中

▲少女機車在台七線約70.3k處被發現。（圖／記者游芳男翻攝）

▲少女機車在台七線約70.3k處被發現。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

桃園市18歲鄭姓少女16日打算騎機車到宜蘭壯圍鄉找朋友，不料出發後卻失聯，家屬隨即報案。警方獲報後前往台七線沿線搜索，於18日在台七線約70.3k處，發現一輛機車遭土石掩埋，經確認為少女騎乘車輛，但卻未發現失蹤少女，直至20日仍未尋獲少女，目前搜尋工作持續進行當中。

警方表示，少女家屬16日向桃園八德分局通報失聯，稱鄭女規劃由桃園騎乘機車往壯圍鄉找朋友，已無法取得聯繫。該分局隨後轉報相關資訊給三星分局，由三星分局將資訊傳達各派出所。明池派出所所長於16日至18日間，3次前往台七線沿線執行搜索作業，但皆未發現失聯民眾蹤跡。

明池派出所所長在18日上午11時06分回報，於台七線約70.3k處發現一輛機車遭土石掩埋，附近路基有大片坍崩處，路基遭土石流沖刷約10公尺，經搜索兩側各10公尺處，皆未發現人員。後經警察單位比對該機車車號，經家屬辨識為鄭女騎乘的車輛。

消防局18日於台七線84.1K派遣5名消防人員執行送藥勤務，並再次於事發地點附近執行搜索，除機車外，並未發現有民眾受困。

消防局19日上午5時派遣4車8人並會同明池派出所所長前往現場再次搜尋鄭姓少女，確認該機車位置為72.2k，該車電門關閉，未發現機車鑰匙，經破壞機車行李箱，發現內有少女手機及證件。另經現場工務段大型重機械開挖及清運後，由消防人員擴大搜索範圍，但仍未有發現。

消防局20日上午7時出動5名消防人員持續搜救，擴大100公尺並下切邊坡搜索，但皆未發現失蹤者行蹤，目前尚無法確定鄭姓少女當時是否正騎乘機車，縣府將會持續進行搜尋工作。

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