誇台新鄭貞茂「像冰棒一樣硬」！人妻小三認了不倫　他超高月薪曝

▲台新投信董事長鄭貞茂爆偷吃人妻，判賠人夫25萬元。（資料照／記者湯興漢攝）



記者吳佩蓁／台北報導

前金管會副主委、現任台新投信董事長鄭貞茂驚爆偷吃人妻，遭對方丈夫提告求償650萬元。據悉，該名人妻是鄭貞茂擔任全國農業金庫總經理時的下屬，沒想到2人卻發展成不倫戀，不僅互傳大量鹹濕訊息討論性愛感受，鄭還自拍私密照傳給人妻調情喊：「小雞很快長大。」判決還揭露，鄭貞茂月收入高達40萬元。

62歲的鄭貞茂曾是花旗銀行首位台籍首席經濟學家，卸任後，他曾出任金管會副主委和國發會副主委，後擔任陽明海運董事長，去年9月才接任台新投信董事長。鄭貞茂妻子王瑜華也是保險界的名人，原擔任美國再保險台灣分公司總經理，不料今年1月13日因癌症復發病逝，享年59歲。

沒想到鄭夫人才剛病逝，鄭貞茂就爆出外遇人妻挨告。陳姓人夫主張，妻子是全國農業金庫行員，鄭曾是她的直屬主管，2人自從2024年3月開始有曖昧、鹹濕的露骨對話，還拍下親吻臉頰的親密合照，2人也在LINE對話中交流性行為經驗，可見2人有發生性行為，且妻子也向他坦承曾與鄭男在其住處及球場停車場發生多次性行為，顯逾越一般普通朋友交往分際，怒向鄭男求償650萬元。

人夫還曝光鄭貞茂與妻子大量鹹濕對話，包括陳妻向鄭男提及「今天也是很愛你」、「頂住我麻（勾住脖子）」、「我要去洗澡了，愛你」，鄭男則回應「我最愛你」、「慾火燃燒」、「我們就是色色的情侶」、「下回再搖弟弟給你看」、「像冰棒一樣硬」、「小雞很快長大」，甚至還傳送私密照調情，而陳妻也回覆「（咬咬貼圖）舔吸，你喜歡」、「舔」。

對此，鄭貞茂則辯稱，他與陳妻之間的對話「均為朋友間玩笑言語」，他並未與陳妻發生過性行為，也沒有任何逾越朋友關係的舉措，且他並不知道陳妻已婚，主觀上無侵害原告配偶權之故意或過失，縱使認定人夫得請求精神慰撫金，其主張的金額650萬元過高，應予酌減。

不過陳妻出庭坦承與鄭貞茂不倫，並作證稱當時同部門的同事及主管均知悉她的婚姻狀況，她也曾帶丈夫出席家庭日，且陳男舅舅也證稱，2022年9月29日曾與鄭貞茂、陳妻參加桌球聚會，當時陳妻向鄭及其他球友介紹「這是我先生的舅舅」。

台北地院審理認為，鄭貞茂與陳妻之間有大量鹹濕訊息，但僅能證明2人有以言語交流性感受，無法證明2人曾發生性行為，審酌鄭男明知陳妻已婚，仍與其互動親密，已逾一般男女正常社交往來範疇，考量其現任職於台新投信擔任董事長，月收入約40萬元，判他應賠償人夫25萬元，全案仍可上訴。