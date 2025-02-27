▲ 陳柏霖、李洋、謝淑薇捷運應援！北捷開春話題炸裂 甜蜜迎白色情人節。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

台北捷運開春話題不斷，從美食到旅遊，連明星也紛紛站台應援。影星陳柏霖、羽球好手李洋、網球冠軍謝淑薇分別在捷運市政府站、忠孝復興站及國父紀念館站，推薦各類生活提案，讓民眾在日常通勤中獲得新靈感。

陳柏霖現身捷運市政府站，為民眾打氣。他呼籲：「捷運站內請勿飲食，但出了捷運站就可以來杯喬亞咖啡！」希望上班族在早晨通勤後，透過咖啡提振精神，迎接全新挑戰。此外，禮來也在捷運站內強調健康KPI的重要性，提醒通勤族維持健康狀態，全力衝刺新的一年。

▲▼陳柏霖市府站為你上班加把勁！健康KPI在線「禮來」守護。（圖／記者姜國輝攝）

農曆新年結束，仍覺得假期不夠長？謝淑薇推薦民眾把握時間，搭乘台灣唯一直飛的紐西蘭航空，體驗舒適機艙，醒來即能投入南半球壯麗風光。如果無法安排長途旅遊，她也推薦國內自駕遊，駕駛MG探索台灣之美。

▲▼假放不夠？直飛紐西蘭一覺即達，謝淑薇推MG自駕遊。（圖／記者姜國輝攝）

旅遊時想拍出專業級美照？三星在忠孝復興站與台北車站轉乘通道展示Galaxy S25 Ultra，強調強大拍攝功能，讓每一張旅遊照片都能精緻呈現。此外，李洋也推薦Speak AI，幫助旅客提升英語口說能力，讓國際旅行更加順暢。

▲▼ 拍照技術升級靠Galaxy S25，跟李洋用Speak AI英文不再卡 。（圖／家外媒體提供、記者姜國輝攝）

白色情人節將至，美妝與護髮產品成為焦點。Innisfree水光安瓶主打透亮肌膚，而潘婷則推出爆水膠囊列車，提供髮絲深層補水體驗，確保在約會時展現最佳狀態。此外，安麗益之源淨水器Pro也提醒消費者，健康從喝水開始，維持內外平衡。

▲▼白色情人節！Innisfree養光澤肌，潘婷爆水秀髮無死角。（圖／記者姜國輝攝）

漫威迷迎來好消息，《美國隊長》新作將在中山站強勢曝光，展現安東尼·麥基對抗紅浩克的巔峰對決。而忠孝敦化路口站公車亭則化身「戀愛感滿滿」的心動車站，搭配《戀與深空》五位男神應援，讓單身民眾也能感受浪漫氛圍。

▲▼漫威回歸！美國隊長激戰紅浩克，單身體驗戀愛就在忠孝敦化路口公車亭。（圖／記者姜國輝攝、家外媒體提供）

ETtoday家外媒體廣告版位全面更新，從美食、旅遊、科技到時尚，帶來各種新生活靈感。民眾搭乘捷運、公車或高鐵時，不妨抬頭看看這些應景廣告，或許能找到適合自己的全新生活方式。台北捷運開春話題不間斷，從美食、旅遊到科技應用，讓市民在通勤途中，也能開啟嶄新的生活體驗。