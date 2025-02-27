賴清德緊盯衛福部！醫院壅塞「別只有解釋」　下令回去討論擬策略

▲總統賴清德主持健康台灣委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

由於近期醫院壅塞問題嚴重，台灣護理學會理事長廖美南在健康台灣委員會第三次委員會發言中，提到護理人力不足議題，並提出相關建言。對此，總統賴清德聽後當場要求衛福部，建立區域醫院和醫學中心網絡，並確保緊急醫療網能夠發揮功能，他還特別嚴肅地叮嚀，「委員提出來的意見，行政部會（指衛福部）不能只有說明與解釋，回去該討論的就要討論，再來解決、擬定策略」，要求行政部門劍及履及、立刻執行。

針對近期醫院壅塞問題，賴清德在開場致詞時表示，政府會積極處理，短期方面，政府會透過各縣市衛生局，加強督導、調度急診病床，同時持續強化各醫學中心的院內病床調度，以及發揮緊急醫療網功能，加強區域醫院間的聯防機制，減輕急診壓力。

中長程方面，賴清德也說，將加強落實醫療分級制度，並持續獎勵醫院增聘護理人力、研議調整健保給付，鼓勵更多醫院投入急重症照護。盼透過多管齊下，解決台灣醫療所面對的問題。

在會議中，廖美南也提及急診事件，強調「沒有人是局外人」。廖美南表示，他們支持行政院提出十二項護理中長程整備計畫，也肯定衛福部護理及健康照護司，會定期找醫護團體，針對各項年度計畫實施狀況進行檢討。

對於現行人力緊縮窘境，她也提出三點方向。第一，醫護團體對於夜班補貼政策除一般病房以外，也要納入ICU和急診護理人員有高度共識，希望已經有共識的部分能夠儘快實施。

廖美南說，第二，現行健保給付護理費制度，已經沒有辦法反映護理人力成本。雖然近年每一家醫院，都有具體幫護理人員加薪，以過去三年統計資料，平均都有加3%至4%薪水，但健保給付護理費標準已經很久沒有調整，盼政府對此能有一個長期規劃，逐年提高護理費的支付標準。

她指出，第三，在COVID-19期間，有引進住院整合照顧計畫，過去兩年實施結果，民眾、護理人員都有很好評價，但使用率並不高，源頭還是在於護理人力來源不足，希望儘速開放中階技術人員，經管理、訓練後進駐醫院，共同協助護理人員，讓護理人員有更多時間提供專業照護，同時留任護理人力，對整體人力運用會更有效率。

對此，衛福部長邱泰源則表示，面對現行狀況，政府會積極處理，也會跟護理團體、教育部、甚至是考試院等相關單位進行討論，儘速補充護理人員。健保署長石崇良也表示，有關健保給付護理人力部分，政府目標是希望從今年開始，未來四年逐年調升，四年後可以調升60%，也會同步注意調升可以真正反映在護理人員的薪資提升。

針對護理人力問題，健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻也建議，可考慮讓還沒考到執照的本籍護生加入護佐制度，讓護理師能專注於照護病人。

對此，賴清德聽後則要求衛福部，應建立區域醫院和醫學中心網絡，並確保緊急醫療網能夠發揮功能。他還特別嚴肅地叮嚀，「委員提出來的意見，行政部會（指衛福部）不能只有說明與解釋，回去該討論的就要討論，再來解決、擬定策略」，要求行政部門劍及履及、立刻執行。