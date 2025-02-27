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他怨三餐外食「一天要500」　網喊正常：這年頭每月吃15K算低標了

▲▼ 用餐,吃飯,聚餐,餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友感嘆自己明明沒有吃多好，三餐外食一個月仍要花1.5萬元，平均每天花費500元。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

最近幾年物價不斷上漲，導致生活、三餐開銷增加，讓許多人大喊吃不消。一名網友表示，他分析了自己每天的餐費後，發現早午晚餐加總大約要500元，感嘆自己明明沒有吃多好，一個月仍要花1萬5千元，貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

原PO在批踢踢表示，他近日分析自己每天的餐費，早餐餐點加一杯咖啡120元，中午常點健康餐加雞胸肉，或便當加超商沙拉，要花150至180元左右，晚餐的餐點則比較多樣化，平均會花200元左右，早午晚餐加起來，每天餐費會平均會花費500元。

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原PO感嘆，自己明明沒有吃多好，一個月仍要花1萬5千元，更何況自己生活在中部，如果居住在台北，吃的要健康點，一個月餐費可能要2萬了，「只能安慰自己，活著要對自己好一點」。

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，有人覺得原PO餐費很正常，「外食族想要營養均衡，大概就是這個花費，除非自己煮」、「再加飲料零嘴消夜一天都要六七百，這年頭月伙食費15K都算低標了」、「其實一個月吃到2萬元，我都覺得也還好」、「你算的還是低消，偶爾想吃點有儀式感、有氣氛的，就會花更多」。

也有人覺得，原PO餐費還可以再省一點，「拿鐵改喝豆漿，會更加健康，我早餐通常沒吃或喝豆漿而已，50元可以吃很多東西，100元的午餐也有，晚餐吃少對身體健康，我住台北一天才花200-250元」、「早餐滷肉飯，中餐滷肉飯，晚餐滷肉飯，三餐不到200元，還吃得飽」、「改成一天吃兩餐，這樣很省錢」。

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