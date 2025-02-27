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男搭車暴斃！乘客「伴屍12小時」沒人發現　司機一叫才知人僵了

泰國一名男子日前搭乘遊覽車時，在車上暴斃，與其他乘客共乘12小時後才被發現。（示意圖／Pixabay）

▲男子在車上暴斃，其他乘客都以為他只是在睡覺。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

泰國一名男子日前搭乘長途客運時，在車上暴斃，不過其他乘客都以為他只是睡著，並未太在意。沒想到，當司機詢問有無乘客要下車時，才發現他毫無反應，且全身冰冷僵硬，立刻報警求助。

根據《The Thaiger》報導，泰國一輛客運25日從羅勇府（Rayong）出發，準備開往那空拍儂府（Nakhon Phanom）。當時車上有一名51歲男乘客傑克斯（Jakkrit），在行駛過程中突然暴斃，不過周圍的都以為他只是在睡覺，因此並未發現異狀。

直到車輛行駛約12小時後，司機於色軍府（SakonNakhon）一處十字路口停下，到車上詢問使否有乘客要在此處下車。結果，當他試圖將傑克斯叫醒時，發現他毫無反應，且全身僵硬，立刻打電話報警。

警方接獲報案後，確認傑克斯已無生命跡象，初步調查其身上無明顯外傷，現場也沒有謀殺跡象，研判傑克斯可能因潛在的健康問題死亡。對此，當地警方指出，目前屍體已被送去進行詳細屍檢，以確定確切的死因。

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